Bakan Uraloğlu yeni projeleri masaya yatırdı: Trabzon raylı sistem hattı için çalışmalar başladı

Pazar günü yapılacak olan seçimlerden Trabzon’un rekor oyla çıkacağına inandığını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Merkezi hükümet ile yerel belediyelerin uyumlu çalışması anlamında bugüne kadar Trabzon’da yaşanan istikrarı devam ettireceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde Trabzon’u geleceğe taşıyacak projelere imza atmaya devam edeceğiz. Sandıkları patlatarak Trabzon’un sesini tüm Türkiye’de gür bir sesle yankılandıracağız” dedi.

KENT İÇİ RAYLI SİSTEM MÜJDESİ

Bakan Uraloğlu Trabzon kent içi raylı sistemlerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı kararnamesinin ardından aldıkları yetkiyle hemen harekete geçtiklerini belirterek, "Trabzon Büyükşehir Belediyemizin başlattığı kent içi raylı sistemi Ulaştırma Bakanlığı bünyesine Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla aldık ve detaylı proje çalışmalarına başladık" diye konuştu.

TRABZON RAYLI SİSTEM HATTI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Bakan Uraloğlu, Akçaabat ilçesi, meydan bölgesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Otogarı ve Trabzon Havalimanı arasındaki yolculuk talebine cevap verecek olan Trabzon Raylı Sistem Hattı için de çalışmalara başladıklarını açıkladı. Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile bu projeyi de inşallah bir tarafından tuttuk ve bundan sonra inşallah belediyemiz ile beraber şehrimize kazandıracağız. Bu da gerçekten ilimiz ve şehrimiz için gerçekten elzem projelerden bir tanesi. 31,9 kilometre uzunluğunda, 56 istasyonlu şekilde olacak projemizi konuşuyoruz. İlimizin batısından doğusuna kadar nüfusun en yoğun olduğu bölgeyi raylı sistem hatlarıyla buluşturarak trafiği rahatlatmış olacağız. Proje ile hem Ortahisar ilçesi hem de Trabzon merkezi ciddi şekilde ulaşım akslarına kolaylıkla ulaşmış olacak. Birinci etapta Akçaabat’tan Havalimanı arasını kapsayacak. İkinci etapta Trabzon’un doğusuna doğru devam edecek. Özellikle yaz aylarında turizmin artması ile yoğunlaşan trafik rahatlamış olacak" şeklinde konuştu.

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TRABZON’A 147,1 MİLYAR TL YATIRIM

Trabzon’un AK Parti belediyeciliği ile birçok hizmete eriştiğini kaydeden Uraloğlu, bakanlık olarak Trabzon'a 147 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını, Karadeniz sahil yolundan Tanjant yoluna, Kanuni Bulvarı'ndan Zigana Tüneli'ne kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

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'HIZLI TREN İHALESİNİ YAPACAĞIZ'

Hızlı trenin Ankara'dan Sivas'a ulaştırıldığını şimdi de Kırıkkale’den Çorum’a oradan da Samsun’a ulaştırılacağını belirten Uraloğlu, “İnşallah bu sene ihalesini yapacağız. Sonra da Samsun ve Sarp'ın Trabzon'un da içinde bulunduğu proje çalışmalarını bu sene başlatıyoruz. Şimdi bazıları diyorlar ki bunu hep söylediniz. Artık eyleme geçtik. Bundan sonra da bütün Karadeniz ve Trabzon bunu Allah'ın izniyle görecek" ifadelerini kullandı.

YENİ HAVALİMANI

Mevcut Trabzon Havalimanı'nda öncelikli olarak yapılması gereken çalışmaları sürdürdüklerini de bildiren Uraloğlu, “Özellikle yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binasının aciliyeti vardı. Yılsonuna kadar 3 bin 240 metre uzunluğundaki yeni pisti ve 10 milyon yolcu kapasiteli 110 bin metrekare büyüklüğündeki yeni terminal binasının fizibilite çalışmalarını tamamlayıp ihale sürecini başlatalım istiyoruz. Ardından yeni havalimanının yapım sürecine başlayacağız. Tamamlandığında Trabzon’a uzun yıllar hizmet edecek çok kıymetli bir eseri inşallah önümüzdeki yıllarda hayata geçirmiş olacağız" dedi.

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