Bakan Uraloğlu,: Yabancı plakalı araçların geçiş ücretlerine düzenleneme

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yazılı açıklama ile Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezaları ile Cezaların Tahsiline İlişkin Yönetmelik'in Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Yeni yönetmelikle yabancı plakalı araçların ücretli otoyollar ile erişme kontrollü kara yollarındaki geçiş ücretleri, idari para cezaları ve cezaların tahsiline ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenirken; ödeme, takip, veri paylaşımı ve tahsil süreçleri güncellendi" dedi.

'TAHSİLAT SÜREÇLERİNİ DAHA ETKİN HALE GETİRECEĞİZ'

Bakan Uraloğlu, düzenlemenin yabancı plakalı araçların ücretli kara yollarını kullanımına ilişkin uygulamaları tek bir çerçevede topladığını belirterek, "Yönetmelikle hem Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki ücretli yollar hem de işletme hakkı verilen veya devredilen otoyollarda uygulanacak usul ve esasları ayrıntılı şekilde belirledik. Böylece uygulamada birlik sağlayacak, tahsilat süreçlerini daha etkin hale getireceğiz" açıklamasında bulundu.

'ETİKETLERİN ÇALIŞIR BULUNDURULMASI ZORUNLU'

Uraloğlu, yönetmelik kapsamında yabancı plakalı araçların, ücretli kara yollarını kullandıkları her geçiş için yürürlükteki geçiş ücretleri tarifesine göre ödeme yapmakla yükümlü olduğunu belirtti. Yabancı plakalı araçların ücretli kara yollarını kullanırken Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) veya benzeri elektronik geçiş sistemlerinden birine abone olmalarının esas olduğunu belirten Uraloğlu, araçlarda kullanılacak elektronik etiketlerin çalışır durumda bulundurulmasının zorunlu olduğunu kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Araç sahipleri ve sürücüler; etiketin çalışır durumda olmasından, ön cama uygun şekilde yerleştirilmesinden ve araç plakalarının temiz ile okunabilir durumda tutulmasından sorumlu olacak. Ayrıca hesaplarda geçiş ücretlerini karşılayacak yeterli bakiyenin bulundurulması da araç sahiplerinin sorumluluğunda olacak" dedi. Uraloğlu, söz konusu düzenlemenin Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyolların yanı sıra 4046, 3465 ve 3996 sayılı kanunlar kapsamında işletme hakkı verilen veya devredilen otoyollar ile erişme kontrollü karayollarını da kapsadığını ifade etti.

Haberin Devamı

İHALLİ GEÇİŞLERDE YENİ UYGULAMA

Yönetmelikte 'ihlalli geçiş' kavramının da açık şekilde tanımlandığını belirten Bakan Uraloğlu, "Herhangi bir geçiş sistemi aboneliği bulunmadan, hesabında yeterli bakiye olmadan veya geçiş ücretini ödemeden ücretli yol kesiminden yapılan geçişler ihlalli geçiş olarak değerlendirilecek. İhlalli geçiş tarihini izleyen 15 gün içerisinde geçiş ücretini usulüne uygun şekilde ödeyenlerden idari para cezası tahsil edilmeyecek. 15 günlük sürenin ardından başlayacak 30 günlük dönem içerisinde ödeme yapılması halinde ise geçiş ücretiyle birlikte geçiş ücreti kadar idari para cezası uygulanacak. Bu durumda ayrıca tebligat yapılmayacak ve Kabahatler Kanunu'ndaki peşin ödeme indirimi de uygulanmayacak. İhlalli geçiş tarihinden itibaren 45'inci günden sonra ise geçiş ücreti ödemeden giriş-çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücreti ile birlikte 4 katı tutarında ceza tahsil edilecek. Yap-işlet-devret kapsamında işletilen otoyollarda da aynı esasların geçerli olacak" dedi.

Haberin Devamı

Yönetmelikle sınır kapılarındaki tahsilat sürecinin de yeniden düzenlendiğini belirten Bakan Uraloğlu, yabancı plakalı araçlara ait geçiş ücretleri ile idari para cezalarının, sürücünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın, ayrıca tebligat şartı aranmaksızın sürücünün bilgilendirilmesi suretiyle tahsil edileceğini belirtti. Uraloğlu, önceliğin geçiş ücretleri ve cezaların ülke içerisindeki ödeme kanalları üzerinden tahsil edilmesi olduğunu belirterek, "Ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Karayolları Genel Müdürlüğü sistemlerinde kayıtlı borçların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı sistemleri üzerinden görüntülenmesiyle birlikte borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek" açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

ÖDEMELER KART VE NAKİT İLE YAPILABİLECEK

Bakan Uraloğlu, gümrük kapılarında yabancı plakalı araçlara ilişkin geçiş ücretleri ile idari para cezalarının banka kartı veya kredi kartıyla ödenebileceğini belirtti. Muhasebe birimlerinin veznelerinde, nakit ödeme yapılabileceğini ifade eden Uraloğlu, böylece sürücülere farklı ödeme alternatifleri sunulacağını kaydetti. Uraloğlu, "Yabancı plakalı araçların halen kullanımda olan ücret toplama sistemlerine abone olarak, açtıracakları hesaplar üzerinden geçiş ücretlerini ödemeleri esastır. Bu hesaplarda geçiş ücretlerini karşılayacak tutarda bakiye bulundurmak araç sahipleri veya sürücülerin sorumluluğundadır" dedi. Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen ücretli otoyollarda ödemesiz geçişlere ilişkin geçiş ücretlerinin belirlenen ödeme kanalları aracılığıyla tahsil edileceğini belirterek, tahsil edilen idari para cezalarının genel bütçeye gelir olarak kaydedileceğini, geçiş ücretlerinin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne aktarılacağını kaydetti. İşletme hakkı verilen veya devredilen otoyollarda yabancı plakalı araçların geçiş ücretleri ve cezalarının, sınır kapılarında tahsil edilmesi halinde elde edilen tutarın yüzde 60'ının hizmet payı olarak genel bütçeye gelir kaydedileceğini ifade eden Uraloğlu, kalan yüzde 40'lık kısmın ise Karayolları Genel Müdürlüğü aracılığıyla ilgili işletici şirkete aktarılacağını belirtti. Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne aktarılan tutarın takip eden 7 iş günü içerisinde işletici şirketlerin hesaplarına gönderileceğini kaydetti.