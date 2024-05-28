Bakan Uraloğlu: 'Voleybol Milli Takımı'nın dönüşünü business olarak organize edeceğiz'

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM'de AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplanan Dijital Mecralar Komisyonu'na sunum yaptı. Uraloğlu, 65 milyon vatandaşın e-Devlet hizmetlerinden faydalandığını kaydederek, "2010 yılında kullanıcı sayısı yaklaşık 2 milyon iken; bugünkü kullanıcı sayısı 65 milyona ulaşmıştır. Yani çocukları çıkardığımızda nüfusumuzun tamamının e–Devlet Kapısı'nı kullandığını söyleyebilirim. Ayrıca e-Devlet Kapısı üzerindeki hizmet sayısı 2008 yılında 22 iken; bugün 1200 hizmete ulaştı. Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan, '2023 Devlet Kıyaslama Raporuna' göre ülkemizin 35 ülke arasında 10'uncu konuma yükseldiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

'HER GÜN 422 BÜYÜK SİBER SALDIRI ENGELLENİYOR'

Siber güvenlik alanında yapılan çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirten Uraloğlu, "Bu güvenlik çalışmaları, Bilgi Teknolojileri Kurumumuz bünyesinde USOM tarafından yürütülmektedir. USOM bünyesinde 400'e yakın personel, 7/24 görev yapmaktadır. Burada, diğer kurumların da 2 bin 300'e yakın siber olaylara müdahale ekibi ve 8 bine yakın uzman personelle, Türkiye'deki güvenlik çalışmalarını yürütmeye çalışıyoruz. Yapılan bu çalışmalar dünyada da dikkatle izleniyor. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği verilerinde ülkemiz, küresel siber güvenlik gelişmişlik endeksine göre; Avrupa'da 6'ncı, dünyada da 10'uncu sıradadır. USOM tarafından yapılan çalışmalarda 17 milyon IP adresi, bir radar mantığıyla sürekli taranmaktadır. Yapılan çalışmalarla, her gün yaklaşık 422 büyük saldırı ve 11 milyondan fazla zararlı erişim isteği engellenmektedir. Vatandaşlarımızın birçok saldırının farkında bile varmadan USOM'daki arkadaşlarımız bunu önlemektedir" diye konuştu.

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'SORUMLULUKLAR NET ŞEKİLDE TANIMLANMIŞTIR'

Uraloğlu, vatandaşların sosyal medyada geçirdiği sürenin 7 saate ulaşarak dünya ortalamasının üzerinde olduğunu kaydetti. Sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik çalışmaları anlatan Uraloğlu, "2022 yılında özellikle yasal muhataplık konusu ve hukuka aykırı içeriklere ilişkin sorumluluklar net bir şekilde tanımlanmıştır. Bu çerçevede Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları ayrıştırılarak, temsilcilerinin gerçek kişi ya da tüzel kişi olmasına yönelik düzenleme yapılmış ve temsilcinin teknik, idari, mali, hukuki sorumluluğu haiz olması zorunlu tutulmuştur. Ayrıca hukuka aykırılığı, hakim veya mahkeme kararıyla tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesi durumunda 24 saat içerisinde içeriği çıkarmayan veya erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcı doğan zararların tazim edilmesinden de sorumlu olacaktır" dedi.

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'DÖNÜŞLERİNİ BUSİNESS OLARAK ORGANİZE EDECEĞİZ'

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Uraloğlu, A Milli Takım Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi ikinci etap müsabakalarını oynamak üzere ABD'ye tarifeli uçakla gitmesine ilişkin, "Biz de bunu sosyal mecralardan öğrendik. Onun üzerine Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı ile konuştum. Şunu söyledi; 'Burası ABD uçuşu, yaklaşık 13 saatlik uçuş. Bize 10 gün önce haber verdiler. Özel bir uçak ya da sefer ilan etmeksizin bunu çözme imkanımız yoktu maalesef. Aynı şekilde dönüşü çözme noktasında da artık uçak değiştirip de büyük gövdeli; çünkü her uçakta business uçabilecek yolcu sayısı var ve satılmış biletler var, maalesef bize geç haber vermelerinden dolayı çözemedik' dedi. THY'nin çoğunlukla milli takımımızla yüz binlerce dolarlık sponsorluk anlaşmaları var. Dolayısıyla böyle bir yaklaşımda olan bir kurum bunu esirgemeyecektir; ama orada iletişim demek ki doğru noktada olmamış. Dönüşlerini inşallah business olarak organize etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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