Bakan Uraloğlu: Geçen yıl 5 bine yakın gemiyi denetledik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bölge Liman Başkanları ile bir araya geldi. Bakan Uraloğlu toplantıda yaptığı açıklamada, Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili ve önemli su yollarına sahip bir ülke olarak jeostratejik önemini vurguladı. Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde denizciliğe önemli yatırımlar yaptıklarını belirtti. Söz konusu yatırımlar ile denizcilikte Türkiye’nin iyi bir seviyeye geldiğini vurgulayan Uraloğlu, daha çok çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Uraloğlu ayrıca hem sektörü hem de kurumları yönetebilme adına ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri daha önce hayata geçirdiklerini ifade ederek gelecekte de ihtiyaç duyulan düzenlemeleri gerçekleştireceklerini ifade etti.

193 LİMAN TESİSİ İLE 531 MİLYON TONDAN FAZLA YÜK ELLEÇLENDİ

Geçen sene 193 uluslararası deniz trafiğine açık liman tesisi ile 531 milyon tondan fazla yük elleçlendiğini belirten Bakan Uraloğlu, “71 liman başkanlığımız gemi trafiğini yöneterek vatandaşlarımıza hizmet veriyor.” dedi. Uraloğlu, aynı zamanda denizlerde seyir, can ve mal emniyetinin sağlanmasının da önemine vurgu yaparak liman başkanlıklarının da bu konuda aldığı sorumluluğu vurguladı.

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DÜNYA TİCARETİNİN YÜZDE 85’İ DENİZ YOLUYLA GERÇEKLEŞİYOR

Dünya ticaretinin yüzde 85’inin deniz yoluyla yapıldığını anlatan Bakan Uraloğlu, “Bir taraftan yolcu taşımacılığı ile ilgili görevlerimiz de var. Bu noktada da mutlaka denizde taşınan insanların burunları kanamadan seyahat etme imkanlarını sağlamalıyız.” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE DÜNYA’NIN EN BÜYÜK 11. DENİZ TİCARET FİLOSUNA SAHİP

Türkiye’nin 2024 yılı itibarı ile dünyanın en büyük 11. deniz ticaret filosuna sahip ülke olduğunun altını çizen Uraloğlu, “Yine sektörümüzde geçen yıl limanlarda 5 bine yakın gemiyi denetledik. Bunun için gayret gösteren bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Türkiye denizcilikte ciddi bir ülkedir.” ifadelerini kullandı.

Gemi denetimlerindeki performansın artırılmasının da önem arz ettiğini de vurgulayan Uraloğlu, “Gemi sigortaları ile ilgili çalışmamız da Denizcilik Genel Müdürlüğümüzce bu ay içinde bitirilecektir. Avrupa Birliği limanlarındaki Türk Bayraklı gemilerin performansını yukarıya çıkarmak için de elimizden gelen gayreti göstermeliyiz.” dedi.

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Liman başkanlıklarının etkinliğinin artması için liman hizmet teknelerini devreye aldıklarını belirten Uraloğlu, “Bu teknelerimiz gerek denetimlerde gerekse vatandaşlarımıza hizmet anlamında kullanılacak. Yıl içerisinde bu teknelerimizin sayısını arttırmayı da planlıyoruz.” dedi.

HİZMETLER DİJİTAL ORTAMA TAŞINIYOR

Denizciliğin yüksek gelirli bir istihdam alanı olmakla birlikte yeterli sayıda kalifiye personel istihdamında sıkıntı yaşandığına dikkat çeken Uraloğlu, söz konusu durum için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yürütüldüğünü belirtti. Hizmetleri dijital ortama taşıyarak hem vatandaşlara daha etkili ve hızlı bir hizmet hem de personeli daha verimli kullanmak için hizmetleri e-devlete taşıdıklarını belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

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“Liman Yönetimi Bilgi Sistemi (LYBS), Seyir İzin Belgesi Sistemi (SİB), Gemi İnsanı Bilgi Sistemi (GİBS) gibi sistemlerimiz üzerinden yapılan işlemlerin online olarak yürütülmesiyle sürecin şeffaf, hızlı ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlıyoruz.”