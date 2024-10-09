Bakan Uraloğlu Discord'a neden erişim engelinin getirildiğini açıkladı: Sürecin yakın takipçisiyiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Ankara 1. Sulh ceza mahkemesinin aldığı kararla bu gece 02.10’da erişimine engel getirdik. Burası gerçekten tamamen kapalı bir sistem. Siz istediğiniz gibi girip çıkamıyorsunuz ya da bizim güvenlik birimlerimiz sorgulama yapamıyorlar maalesef. Ancak orayı kullananların bize şikayet etmesi sonucu biz olaya müdahil olabiliyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Discord kapatıldı ya da erişime engel koyuldu. Ankara 1’inci sulh ceza mahkemesinin aldığı kararla bu gece erişimine engel getirdik. Şunu özellikle söylemek isterim. Burası kapalı bir sistem, siz istediğiniz gibi gidip çıkamıyorsunuz. Bizim güvenlik birimlerimiz oradaki her türlü sorgulamayı yapamıyorlar. Ancak orayı kullananların bize şikayet etmesi noktasında biz müdahil olabiliyoruz. Maalesef birkaç gündür yaşadığımız olaylar olmamış olsa belki biz bugün Discord’u erişime engel getirdiğimiz için bir yasakçı zihniyetle itham edilecektik.

"BİZİM GİREMEDİĞİMİZ MECRADA NE OLDUĞUNU BİLEMEYEBİLİYORUZ"

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Bugün bu olay oldu herkes kapatılmasını istiyor. Bütün toplum kesimleriyle beraber hareket etmemiz lazım. Bizim giremediğimiz mecrada ne olduğunu bilemeyebiliyoruz. Discord kendi bilgilerinin, IP adresleri dahil, içerikler dahil bizim güvenlik birimlerimizle paylaşmayı reddettiği için biz de zorunlu olarak erişime engel getirdik. Toplumdaki algıyı da farkındalığı da beraber yürütmemizde fayda var. İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızla güzel bir iş birliğimiz var. Bazı şeyleri ancak öğrendiğinizde müdahale ediyorsunuz. Her şeyi denetleme imkanına sahip değiliz.

Discord’u kapattık diye acaip bir memnuniyet var. 1 hafta önce kapatmış olsaydık bu memnuniyet muhtemelen olmayacaktı. Bizlerle olan bilgi paylaşımı kıymetli. Gelen şikayetler, talepler üzerinde biz gerekenleri yapıyoruz.

KAPATMALARIN DEVAMI GELİR Mİ?

Biz toplumumuzu korumayla ilgili her türlü adımı atacağız. Net olarak söylemeyim ama hepsini yakın takipteyiz."

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