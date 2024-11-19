Bakan Uraloğlu, COP29'a katılacak

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklama ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de COP29'a katılacağını bildirdi. Konferans kapsamında, 20 Kasım'da 'Sürdürülebilir ve dijital Orta Koridor ve ötesi' konulu Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı ile 'Şehirlerde ulaşım ve altyapı' konulu Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak edeceğini kaydeden Uraloğlu, "Türkiye'nin ulaştırma ve altyapı alanında dijitalleşme ve sürdürülebilirlik hedeflerini COP29'da dünya sahnesine taşıyacağız. Bu alandaki deneyimlerimizi paylaşacak ve uluslararası iş birliklerini değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

'YENİ İŞ BİRLİKLERİ İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLACAK'

Bakan Uraloğlu, 'Şehirlerde ulaşım ve altyapı' konulu Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı'nda şehir içi ulaşımda çevre dostu altyapı projelerinin ele alınacağını belirterek, "Toplantıda, elektrikli araç altyapısından doğa temelli çözümlere, akıllı ulaşım sistemlerinden karbon emisyonlarının azaltılmasına kadar birçok konuyu masaya yatıracağız. Daha yaşanabilir şehirler ve daha yeşil bir dünya için şehir içi ulaşımda dönüşüm kaçınılmazdır. COP29 bu konuda yeni iş birlikleri için bir dönüm noktası olacaktır" açıklamasında bulundu.

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'ÜLKELER ARASI İŞ BİRLİĞİ ZORUNLUDUR'

'Sürdürülebilir ve dijital Orta Koridor ve ötesi' konulu toplantıyı değerlendiren Bakan Uraloğlu, "Ulaşım koridorlarının dijitalleşmesi, küresel transit ağlarını güçlendirme, karbon emisyonlarını azaltarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ilerletme ulaşım modları ve tedarik zincirlerinde direnci artırmada önemli bir rol oynamaktadır. Sürdürülebilir, dirençli ve dijitalize edilmiş koridorların başarılı bir şekilde geliştirilmesi ve işletilmesi için gerekli olan standartlar, düzenlemeler ve iş birliği çerçeveleri konusunda uyum sağlamak için ülkeler arasında yakın iş birliği zorunludur" dedi.

Orta Koridor ve ötesinde sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeyi ilerletmek için yapılan son çalışmalar ve gelecekteki girişimleri ele alacaklarını kaydeden Uraloğlu, "Sürdürülebilir ve dirençli ulaşımı teşvik etmek, sınır geçiş süreçlerini iyileştirmek ve böylece Orta Koridor boyunca bağlantının verimliliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla artırılmış bölgesel iş birliği yoluyla gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

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