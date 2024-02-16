Bakan Uraloğlu: 2023 yılında boğazlarımızdan 83 bin 892 gemi geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamayla dünya deniz yolu ticaretinin yüzde 3 arttığını belirterek ve 2024 yılında da deniz ticaretinin yüzde 2,1 büyüyerek yaklaşık 12,636 milyar tona ulaşmasını beklediklerini kaydetti, büyümeden Türk boğazları ve Karadeniz trafiğinin de olumlu yönde etkileneceğini söyledi. Türk boğazlarından geçen gemi trafiğine ilişkin verileri paylaşan Bakan Uraloğlu, "2023 yılında İstanbul Boğazı'ndan 39 bin, Çanakkale Boğazı'ndan ise 44 bin 892 olmak üzere boğazlarımızdan toplamda 83 bin 892 gemi geçti. Bu sayıyla, 2022 yılına göre yüzde 8,2 oranında artış olduğunu görüyoruz. Karadeniz'de yaşanan savaş nedeniyle birçok limanın kapalı olması ve açık olanların da tam kapasiteyle çalışmadığı göz önüne alındığında, Türk boğazlarından geçen gemi sayısındaki artışın, yakın gelecekte Karadeniz'deki deniz trafiğini daha da artıracağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'ELLEÇLENEN KONTEYNER MİKTARI YÜZDE 8,1 ARTTI'

Bakan Uraloğlu, dünyadaki trendin aksine 2023 yılında Türkiye limanlarında konteyner elleçlemelerinin arttığını kaydetti. Türkiye limanlarında elleçlenen konteyner miktarının ton bazında bir önceki yıla göre yüzde 2,5 artarak 133 milyon 467 bin 400 ton, TEU (konteyner birimi) bazında ise yüzde 1,5 artarak 12 milyon 556 bin 401 TEU olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "2023 yılının ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye'nin deniz yolu konteyner ticaretindeki düşüş trendi sona ermiş ve aylık bazda bir önceki yıla göre yüzde 10 civarında artış göstermiştir. 2024 yılında ise dünya deniz yolu konteyner taşımacılığının yüzde 4 büyümesi beklenmektedir. 2023 yılının ilk yarısında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 azalırken, yılın ikinci yarısında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artmış ve yüksek bir artış performansı sergilemiştir. 2024 yılında, uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla ve bölgemizdeki çatışmaların sona ermesiyle deniz ticaretinde yeni rekorlar kırmayı hedefliyoruz" dedi.

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'EN ÇOK YÜKÜN ELLEÇLENDİĞİ BÖLGE ALİAĞA'

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Bakan Uraloğlu, 2023'te Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 81,9 milyon ton yük elleçlemesi gerçekleştiğini aktararak, "Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı'mızdaki 81,29 milyon ton elleçlemesini geçerek ilk defa ülkemizde en çok yükün elleçlendiği bölge Aliağa Bölgesi olmuştur. Konteyner elleçlemelerinde ise en yüksek elleçleme yaklaşık 3,17 milyon TEU elleçleme ile Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı'mızda gerçekleşmiştir. Bu liman bölgemizi 2,16 milyon TEU konteyner elleçleme ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı'mız takip etmiştir" dedi. Bakan Uraloğlu, kara yolundaki taşımacılığı deniz yoluna kaydırarak hem yaşanan trafiği hem de sınır kapılarındaki beklemeleri azaltmak için 2023 yılında deniz yolu bağlantılı yurt dışı hatlarda toplam 2 milyon 764 bin 390 otomobil taşındığını aktardı.

EN FAZLA KRUVAZİYER KUŞADASI'NA GELDİ

2023 yılında limanlara uğrak yapan kruvaziyer sayısının geçen yıla göre yüzde 20 artışla 1192 adet, limanları ziyaret eden kruvaziyer yolcu sayısının da geçen yıla göre yüzde 52,6 artışla 1 milyon 542 bin 522 yolcu olarak gerçekleştiğini belirten Bakan Uraloğlu, "2023 yılında en fazla kruvaziyer uğrak sayısı, 531 adet kruvaziyer ile Kuşadası Limanı olmuştur. Bu rakamlar 2015 yılından beri gerçekleşen en yüksek rakamlar olup, 2024 yılında hedefimiz 2 milyon yolcuya ulaşmaktadır" dedi.

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