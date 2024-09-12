Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Deliller Adli Tıp'ta titizlikle inceleniyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin Narin Güran cinayetine ilişkin sorularını yanıtladı. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun açıklamaları sorulan Bakan Tunç, "Galip Bey bu konuda ne demek istediğini açıkladı. Burada dosyanın gizliliğine vurgu yaptı. O kısmı çıkarıldığında konu bağlamından çıkarılmış oluyor. Çok hassas bir konu. Burada yanlış anlamalara neden olan cümleler kurmamamız gerekiyor" dedi.

Bakan Tunç, Adli Tıp'taki inceleme süreci hakkında şunları söyledi:

"Burada biz Narin'in naaşı bulunduktan sonra onu katledenleri bulabilmek için savcılarımız yoğun bir gayret gösteriyor. Alınan deliller var, Adli Tıp'ta bulgular var. Bunların hepsi değerlendirilecek. Burada elde edilen bulgular katillerin kim ya da kimler olduğuna yönelik önemli veriler içeriyor. Adli Tıp kapasitemiz çok güçlü. İki hafta sürecek bir inceleme bu.

Narin'in katillerine bir an önce ulaşılması ve cezaların verilebilmesi için soruşturmanın etkin şekilde yürütülmesi lazım. Bir takım senaryolar çiziliyor, bu da soruşturmanın selameti açısından doğru değil. Bizi derinden yaralayan bir konu Narin'in katledilişi. Narin'i katledenleri biz yargı önüne çıkarmalıyız. Yargı huzurunda da bunlar en ağır cezaya çarptırılmalı."

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