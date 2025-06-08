Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması: Soruşturma başlatıldı, 12 kişinin ifadesi alındı

Adalet Bakanı Tunç "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, evinin havuzunda meydana gelen elektrik arızasına müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaralanması olayıyla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.