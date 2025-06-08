Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması: Soruşturma başlatıldı, 12 kişinin ifadesi alındı
08.06.2025 - 13:26Güncellenme Tarihi:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ferdi Zeyrek’in, evinin havuzunda meydana gelen elektrik arızasına ilişkin açıklamada bulundu. Tun, soruşturma başlatıldığını ve 12 kişinin ifadesinin alındığını duyurdu.
Adalet Bakanı Tunç "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, evinin havuzunda meydana gelen elektrik arızasına müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaralanması olayıyla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.