Bakan Tunç, DEM Parti heyeti ile bir araya geldi
24.04.2025 - 15:11Güncellenme Tarihi:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetini Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunç, "Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk" dedi.
Bakan Tunç, DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve Öztürk Türkdoğan’la bakanlıkta bir araya geldi.
Bakan Tunç görüşmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.
"Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Tunç, paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verdi.