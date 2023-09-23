Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Hakim ve savcı yardımcısı alımı sınavı 23-24 Aralık'ta

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ilk olarak Pendik Kaymakamlığı'nı ziyaret etti. Ardından Pendik Belediyesi'ni ziyaret eden Tunç burada anı defterini imzaladı.

Ziyaretin ardından Bakan Tunç konuşmasına siyasete başladığı Pendik'i Adalet Bakanı olarak ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek başladı. Danıştay'ın, havalimanı üyelik noktalarında hakimlerin üstlerinin aranmayacağı kararına ilişkin konuşan Tunç, "Danıştay 10. Dairesi oy çokluğuyla böyle bir karar aldı. Ancak daire başkanının karşı oyu var. Bu karar kesin bir karar değil, bu karara itiraz mümkün. Dosyada davalı taraf Ulaştırma Bakanlığı olarak görünüyor. Bu itiraz yapıldığında karara karşı dosya Danıştay İdari Dava Daireleri'ne gidecektir ve karar değerlendirilecektir. Karara şöyle bir baktığımız zaman 2 bin 802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'na dayandırılmış bir karar olduğunu gördük. Tabi ki bizim uluslararası yükümlüklerimiz var. Altına imza attığımız uluslararası sözleşmelerimiz var. Bu sözleşmeleri de göz ardı etmememiz lazım. Anayasamızın 90. maddesine göre uluslararası sözleşmeler bir kanunla çeliştiğinde sözleşme uygulanır" dedi.

"BİN HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI ALIMIYLA İLGİLİ SINAV 23, 24 ARALIK'TA"

Bakan Tunç, "Bin hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav 23, 24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavı kazanan hakim savcı yardımcılarımız 3 yıl görev yapacaklar. Bunun bir bölümü Adalet Akademisi'nde eğitim olarak geçecek önemli bir bölümü de tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta çırak ilişkisi içerisinde yetişecekler. Uygulamaları bizzat yerinde 3 yıl çalışarak deneyimleyecekler. Ayrıca önümüzdeki yıldan itibaren hukuk mesleklerine giriş sınavı olacak. Hukuk fakültesi bittikten sonra hukuk mesleklerine giriş sınavını kazananlar hakim savcı yardımcılığı sınavına girebilmek. Avukatlık stajına başlayabilmek için de hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanmak gerekecek. Staj döneminde olan 3 bin 800 hakim savcı adayımız var. Onlar staj dönemi biter bitmez görev yerleri için kuraları çekilecek Mülakatları bitmiş, değerlendirme aşamasında olan zabıt katibi, şoför, hizmetli, ceza infaz koruma memurları gibi toplamda 20 bin 857 yargıyı güçlendirecek personel alımı söz konusu. Bunların birkaç gün içinde sınav sonuçları açıklanacak" ifadelerini kullandı.

"TÜRK MİLLETİNİ YENİ ANAYASAYA KAVUŞTURACAĞIZ"

Bakan Tunç Pendik Ak Parti İlçe Başkanlığı ziyaretinde de bulundu. Partililerle bir araya gelen Tunç'a Ak Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de eşlik etti. Son 4 yıl da İstanbul'un büyük kayıp yaşadığını söyleyen Tunç, bu kayıp yılları telafi edeceklerini ifade etti. Öte yandan Tunç, Türk milletini yeni bir anayasaya kavuşturmayı hedeflediklerini de belirtti.