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GündemBakan Tunç açıkladı: Hükümlüler tahliyesine 1 ay kala İŞKUR ve meslek danışmanlarıyla görüşebilecek
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Bakan Tunç açıkladı: Hükümlüler tahliyesine 1 ay kala İŞKUR ve meslek danışmanlarıyla görüşebilecek

13.05.2025 - 15:26Güncellenme Tarihi:
Bakan Tunç açıkladı: Hükümlüler tahliyesine 1 ay kala İŞKUR ve meslek danışmanlarıyla görüşebilecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hükümlülerin tahliyelerine bir ay kala İŞKUR iş ve meslek danışmanlarıyla bire bir görüşerek danışmanlık hizmeti alabileceklerini açıkladı.

Hükümlü ve Yükümlülerin İstihdamına Yönelik İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bugün imzalayacağımız işbirliği protokolüyle, hükümlüler, tahliyelerine bir ay kala İŞKUR ve meslek danışmanlarıyla bire bir görüşebilecek, Ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde danışmanlık hizmeti alabilecekler." dedi.

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