Bakan Tunç açıkladı: Herhangi bir af söz konusu değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığıyla ilgili konuşan Bakan Tunç, "Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı bizi derinden üzdü. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah sağlığına kavuşur. Yarın 14.'te DEM Parti heyetiyle görüşecektik. Sırrı Süreyya Bey'in rahatsızlığı nedeniyle bunu biraz öteledik. Kendisi gerçekten uzlaşmaşı kişiliğiyle Terörsüz Türkiye sürecine katkı veriyordu." ifadelerini kullandı.

GENEL AF İDDİALARINA YANIT

Yargı paketindeki düzenlemelere ilişkin bilgi veren Bakan Tunç, "Kamuoyuna yansıyan düzenlemeler var. Trafik cezaları ile ilgili İçişleri Bakanlığımızın bir çalışması var. Trafikte yok kesme, şehir eşkıyası dediğimiz unsurlara yönelik yargı paketinde düzenlemeler olacak. Tutuklama tedbirinden dolayı tepki çeken olaylar. Herhangi af söz konusu değil, gündemimiz söz konusu değil. Düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. Belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili bazı hususlar var. 55 bin kişinin affedileceği yönündeki iddia doğru değil." dedi.

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CHP'YE KAYYUM İDDİALARINA YANIT

CHP'ye başlatılan kurultay soruşturmasına ilişkin konuşan Bakan Tunç, "Dün akşam sosyal medya mecralarında halkı yanıltıcı amaçllı paylaşımlar oldu. Bunlar doğru değil. Hakimlerin neler yapacağını bunlarla paylaşması mümkün değil. Bu paylaşımlar dezenformasyon amaçlıdır. Bu paylaşımların ekonomiye zarar verme durumu olabilir. Önden bir takım açıklamalar yapmak doğru değil. Böyle bir paylaşım olursa savcılıklar devreye giriyor." dedi.