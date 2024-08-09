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Bakan Tekin'den son dakika Instagram ve Roblox açıklaması

Instagram ve Roblox'un erişime kapatılmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabı X'ten açıklamalarda bulundu.

09.08.2024 - 11:17 |
Bakan Tekin'den son dakika Instagram ve Roblox açıklaması

Bakan Tekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı; Günümüz dijital çağında, çocuklarımızın güvenliği ve sağlıklı gelişimi her zamankinden daha büyük bir önem taşımaktadır. Okullarımızın, öğretmenlerimizin ve eğitim öğretim ortamlarımızın yanında bilhassa sosyal medya mecraları da evlatlarımızın gelişiminde etkilidir.

Bakanlık olarak, çocuklarımızın dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunması ve dijital bağımlılığın önüne geçilmesi için çeşitli önlemler almaktayız.

Son yıllarda, sosyal medya platformları ve çevrim içi oyunlar, çocuklarımızın zamanının büyük bir kısmını almaktadır. Bu platformlar, öğrencilerimizin sosyal, akademik ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek içeriklere ev sahipliği yapabilmektedir. Özellikle Instagram ve Roblox gibi popüler platformlar, çocuklarımızın dijital bağımlılığa sürüklenmesine ve dijital faşizm olarak adlandırabileceğimiz kontrolsüz içeriklerle karşılaşmasına neden olabilmektedir.

Hiç kuşku yok ki, dijital medya platformlarının evrensel hukuka, iç hukuka ve geleceğe dair sorumluluklarımıza saygı duyması elzemdir.

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Unutmayalım ki, evlatlarımızı sosyal medya araçlarının #DijitalFaşizm'inden korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Dijital Faşizme hep birlikte dur demeliyiz!

 

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