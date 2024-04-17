Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması

TBMM'de partisinin grup toplantısına katılan Bakan Tekin, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tekin, kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, 'Öğretmen atamaları fazla uzamayacak, yakında bir miktar atama yapacağız' açıklamalarına ilişkin soruları yanıtladı. Tekin, "Cumhurbaşkanımız açıklamasında da zaten söyledi. Mevcut öğretmen sayımız ve ihtiyacımıza ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızla bir değerlendirme yapacağız. Sonra da sayı açıklanır. Hazine ve Maliye Bakanımızın da olması lazım" dedi.

'KONUŞANLAR RAKAMLAR ÇOK BÜYÜK ORANDA EKSİK'

Atamalara ilişkin belli bir sayının olmadığını vurgulayan Tekin, sayının belli olması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını aktardı. Tekin, 'Ücretli öğretmen sayısının 90 bin olması nedeniyle öğretmen ihtiyacının da bu rakamlara yaklaşık olduğunu' dile getiren sendikaların hatırlatılması üzerine de "Konuşulan rakamlar çok büyük oranda eksik ya da yanlış bilgiye dayanan rakamlar. Sayıyı açıkladığımız zaman, bütün bu rakamları da paylaşacağız. Net rakamları da paylaşacağız. İhtiyaçlarımızı sürekli revize ediyoruz. Haftalık okutulan ders sayısından tutun, mevcut öğretmenler, emekli olanlar, hepsini anbean takip ediyoruz. İhtiyaçlarımızı, rakamları net olarak o gün açıklayacağız" diye konuştu. Tekin, konuyla ilgili henüz belirlenmiş bir takvim olmadığını söyledi.

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