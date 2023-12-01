Bakan Tekin, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti: Mesleği bilen gençler yetiştiriyoruz

Bakan Tekin, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerle tanıştık, çok mutlu oldum. Mutluluğumun birkaç tane sebebi var. Çocuklarla da paylaştım şimdi. Türkiye'nin değişik illerinden genç çocuklar, kendi hedefleri ve idealleri doğrultusunda bir tercihte bulunmuşlar ve buraya gelmişler. Bu çok güzel bir şey. İkincisi buraya gelen, sohbet ettiğimiz çocukların hepsi çok mutlu, mutluluklarını gözlerinden görüyoruz. O da bizi mutlu ediyor. Üçüncüsü de çocuklarla sohbet ederken bir anektodu zikrettik. Ben MEB bakanlığında müsteşarlık yaptım. 2013-2018.

2014 yılında proje okul diye bir kavram ürettik. Hem mesleki liseler için hem güzel sanatlar için, hem de spor liseleri için. Tematik liseler üretebiliriz ve bunlardan farklı programlar uygulayabiliriz. Eğitici kadroları, programları ve öğrenci seçimi farklı usullere göre yapılabilir diyerek böyle bir yöntem geliştirmiştik. Proje okul kavramı geliştirmiştik. Şimdi beni mutlu eden hususlardan bir tanesi de bu. Böyle farklı alanlarda ürettiğimiz bir kavramın çocuklar tarafından toplum tarafından kabullenilip mutluluk vesilesi haline dönüşmesi beni de gerçekten mutlu etti. Buradaki çocukların mutluluğuyla benim mutluluğum birleşmiş oldu.

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Israrla çocuklara sorduğum bir şikayetiniz, bir eksiliğiniz var mı dediğimde hatta ısrar da ettiğimde ama çocuklar çok mutlular. Herkese ayrıca teşekkür ediyorum.

'MESLEKİ EĞİTİMİ KÜÇÜK YAŞTAN SEVDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Ara eleman kavramını kullanmak istemiyorum ben. Mesleği bilen gençler yetiştiriyoruz diyelim. O kavram meslek liseleri ile ilgili oluşturmak istediğimiz büyük resim ile örtüşmüyor. Ben ara eleman kavramını sevmiyorum.

İçinde yaşadığımız dünyada sadece Türkiye’de değil dünyanın her tarafında muhatap olduğumuz bakanlar konuştuğumuzda mesleki eğitimle ilgili ciddi sıkıntı var. Bu anlamda herhangi bir mesleği iyi bilen yeteneklerini geliştiren elemanlara ihtiyaç olduğu her ortamda söyleniyor. Biz de Türkiye’de mesleki eğitimi küçük yaşlardan itibaren alıp çocuklarımızı severek, sektörün içerisinde yetişerek, belli meslekleri öğrenme formatına dönüştürmeye çalışıyoruz.

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Çok farklı alanlarda meslek liselerimiz çok farklı kategoriler oluşuyor. Benim tahminim biraz daha bu konuda medya eğitim ile ilgili konuşan akademisyenler, gazeteciler, bu konudaki yapılanlar kamuoyunun gündemine getirirlerse bizim çabalarımız kamuoyunda bilinirliği artıracak. Sektörün bu anlamda eksikliği giderilmiş olacak."