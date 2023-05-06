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Bakan Soylu'dan 'yeşil pasaport' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlerin yeşil pasaport alacağının mevzuatta belli olduğunu, geri alınmasının veya iptal edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

06.05.2023 - 16:54 | | DHA
Bakan Soylu'dan 'yeşil pasaport' açıklaması

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyanın yalan makinaları yine devrede. Yeşil pasaport, vatandaşımızın uluslararası dolaşımı için tanınan bir haktır. Kimlerin bu pasaportu alacağı mevzuatımızda bellidir, geri alınması veya iptal edilmesi söz konusu değildir. Belirlenen şartlar, sınırlamalar ve sayıların aşılması halinde yaşanabilecek durumu anlattım. Ancak bay bay Kemal'in yalancı medyası, her zaman olduğu gibi" dedi.

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