Bakan Soylu'dan kaçak akaryakıt açıklaması: 79.000 litre ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube tarafından 79.000 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini duyurdu.
20.09.2022 - 22:29 |
Bakan Soylu yaptığı paylaşımda "Yorulmak yok! 24 saat, suçluya, kaçakçıya, kanunsuzluğa göz açtırmıyoruz. Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube tarafından, lisanssız faaliyet gösteren fabrikada yapılan aramada; 79.000 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Adana Emniyetimize, KOM Ekiplerimize tebrikler." ifadelerini kullandı.