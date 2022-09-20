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GündemBakan Soylu'dan kaçak akaryakıt açıklaması: 79.000 litre ele geçirildi
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Bakan Soylu'dan kaçak akaryakıt açıklaması: 79.000 litre ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube tarafından 79.000 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini duyurdu.

20.09.2022 - 22:29 |
Bakan Soylu'dan kaçak akaryakıt açıklaması: 79.000 litre ele geçirildi

Bakan Soylu yaptığı paylaşımda "Yorulmak yok! 24 saat, suçluya, kaçakçıya, kanunsuzluğa göz açtırmıyoruz. Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube tarafından, lisanssız faaliyet gösteren fabrikada yapılan aramada; 79.000 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Adana Emniyetimize, KOM Ekiplerimize tebrikler." ifadelerini kullandı.

Bakan Soyludan kaçak akaryakıt açıklaması: 79.000 litre ele geçirildi

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