Bakan Soylu'dan 'Demir Yumruk' açıklaması: Bütün sektörü pes ettiren bir yapılanma

Bakan Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi’nde düzenlenen 'Türk Devletleri Teşkilatı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterleri Birinci Grup Toplantısı'na katıldı. Soylu, program çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Soylu, Reyhanlı saldırısının şüphelisi Memet Gezer’in Türkiye’ye getirilmesi ile ilgili soru üzerine, "Bizim talebimiz ve takibimiz üzerine gerçekleşen bir işlem. İnterpol Daire Başkanlığımızın ortaya koyduğu sıkı takip ve bu takip sonucunda eldeki delilleri çok anlamlı bir şekilde naklederek gerçekleşen bir gelişmedir. Bu açıdan Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum. Meselenin aynı zamanda altını çizerek söylüyorum; bir uyuşturucu bölümü var" dedi.

'EN BÜYÜK ADIMI BATAK OPERASYONUNDA ATTIK'

Bakan Soylu, demir-çelik piyasasını manipüle ederek sahte faturalarla haksız kazanç elde edenlere yönelik yapılan 'Demir Yumruk' operasyonuyla ilgili de, şunları söyledi:

"Özellikle gelişmiş ülkelerin mali suçlar konusunda bu kadar ilkesizliğini ortaya koyduğu bir dönemde, hükumetimizin kararlılığı ile birlikte Türkiye'de mali suçlar konusunda önemli adımlar atılmaktadır. En önemli mesele suç gelirleridir. Birincisi terörün finansmanına yönelik suç gelirleri, ikincisi uyuşturucunun finansmanına yönelik suç gelirleri ve kara para aklamaya yönelik suç gelirlerinin takibi; hem adli açıdan hem de güvenlik güçlerimizin takibi açısından en önemli başlığımız olarak nitelendirilmektedir. Bu konudaki en büyük adımı uyuşturucuya yönelik suç gelirlerinde; 'Bataklık Operasyonu'nda attık. Terörün finansmanı ile ilgili FETÖ ve PKK dosyalarında da bu adımlar atılmaktadır. Arkadaşlarımızla birlikte özellikle demir ticaretinde hem naylon fatura, aynı zamanda manipülasyonu sağlayan neredeyse bütün sektörü pes ettiren bir yapılanmayla karşı karşıyaydık. Oluşturduğumuz ekiplerle hakikaten eş güdüm içerisinde çok zor çözülebilecek olayları, içine girerek Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde ortaya koyduğumuz bir masayla, dönem dönem bizlerin de katıldığı değerlendirmeler yapılarak gerçekleştirilmiştir" dedi.

'UÇAK LONDRA'YA KAÇIRILMIŞTI'

Soylu, suç gelirleri açısından 8 bin 690 banka hesabına, 261 taşınmaza, 1’i uçak olmak üzere toplam 328 araca el konulduğunu hatırlatarak, "Uçak, operasyon başlarken Londra’ya kaçırılmış. Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün hassas çalışması neticesinde uçak Türkiye’ye 4 saat içerisinde getirildi. 39 şirkete de kayyum atanmıştır. Bu özellikle bir başlangıçtır. Türk devletine vergi ile ilgili veya piyasalara manipülasyonlarla ilgili olarak çalım atmak isteyenler; zannetmesinler ki bunları görmüyoruz. Biraz zamanları oluyorsa sadece bunları delillendirmek gibi çalışmalarımıza bakıyoruz. Vergi vermeden bir tarafa götürmeye çalışanların haddi sorulacaktır. Demir Yumruk operasyonunun safhası devam edecektir. Burada yürüyeceğimiz bir nokta var. Bu operasyonda çok sabrettik. Yaklaşık 1,5 yıldır ilmek ilmek dokunan bir operasyondu" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, 2016'da Afrin’de yaşanan katliamın faillerinin yakalanmasına ilişkin de, "Hatay istihbaratı başarılı bir çalışma gerçekleştirdi. İnsanlık dışı davranışı yapanları da başarılı bir şekilde ele geçirdi. Suçlarını itiraf ettiler. Gerekli cezalarını da bulacaklardır" diye konuştu.