Bakan Soylu'dan CNN TÜRK'te açıkladı: 10 ilde enkaz bayrama kadar kalkacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı:

Allah herkese sağlık versin, her şeyin başı sağlık tabii. Geçen gün fizik tedavimi yapan bir arkadaş var, Kahramanmaraş'ta, yaşın kaç dedim 37, dedim ki 38 yıldır bu benim arkadaşım. 15 yaşından beri bel fıtığım var, iyice kötüleşti. Bazen soğuktan... Şanlıurfa'da sel olunca, biraz da ayakları ıslanınca insanın etkiliyor, soğuk da aldık galiba. Kontrol edemediğimiz bir durum söz konusu oldu. Ama şu anda biraz daha iyiyim, iyi bir durumdayım. Benim rahmetli büyük ninem vardı, babamın babaannesi. Bu hastalıkların büyük bölümü genetik zaten. Bakmak lazım, spor yapmak lazım. Öyle bir imkanımız da yok. Kahramanmaraş'ta fizik tedavi görüyorum.

"EN BÜYÜK YIKIM HATAY'DA"

Bu deprem bölgesinin en büyük yıkımı burada. Oran olarak da sayı olarak da burada. Hem binaların büyüklüğü açısından hem de bina sayısı açısından da burada. Şu anda burada 21 bin 300 yıkık ve acil yıkılacak bina var. Şu ana kadar, biliyorsunuz diğer illere nazaran burada farklı bir yöntemimiz var, biz geceleyin de burada yıkım yapıyoruz. Hem yıkım hem taşıma yapıyoruz. İlk önce 2 bin kamyondan başladık günlük. Sonra 4 bin, sonra 6 bine çıktık. Bugün 12 bin 812 bin 900'e çıktı. Hedefimiz 13 bindi. Biz 13 bin kamyonla günlük, sürdürülebilir kılarsak... Zannediyorum şu anda yüzde 40'ı bitmiş burada. Ama tekrar söyleyeyim bir yanılgı olmasın; Acil yıkılacak ve yıkık olanların taşınması ve kaldırılması yüzde 40'ı bitti.

"10 İLDE ENKAZ BAYRAMA KADAR KALKACAK"

Ramazan Bayramı'na kadar diğer illeri bitireceğiz Allah'ın izniyle. Ancak Hatay'ı Antakya'yı zannediyorum Ramazan Bayramı'ndan sonraki bir hafta veya 10 gün içerisinde tamamlamış olacağız.

Buranın 10 günlük karşı karşıya kaldığı yıkımın büyüklüğünden dolayı diğerlerinden geri bir takvimi var. Hep o takvimde gidiyoruz. Hem afetin büyüklüğü açısından hem de yıkımın etkisi açısından. Zannediyorum ki Ramazan Bayramı'ndan sonra 10 gün içerisinde buradaki bir bölüm biter. Ama ondan sonra bir bölüm daha var. Ağır yıkılacak binalar. Her enkazın her ilde enkazı yöneten bir ekibiz var. Özellikle kamu kurumlarının yaptığı bir bölüm var. Karayolları, DSİ, Orman ve kısmen belediyeler. Bir deözel sektöre ihale ettiğimiz bölümler var, ki o daha büyük bir bölüm. Yüzde 80'e 20'lik oran şu anda. Arkadaşlarımız çok titiz çalışıyorlar. Her gün kapasite yükseltiyorlar.

Bu tabii ilk bölüm. Acil yıkılacak ve yıkılmış binaların enkazı. Diyelim 100 parça var, biz 30'unu kaldırıyoruz. Bir de 70'i var. Bu bittikten sonra 3 aylık periyodumuz daha var. Enkaz kalkınca Antakya'nın yüzde 75'i boş arsa olacak.

"SİYASETTE KIRGINLIK OLMAZ"

Konsantrasyonumuz seçim değil deprem. Bu kadar iş var, günlük tartışmalara giremeyiz. Siyasetin kendine ait kuralları vardır. Bu kurallar işler. Siyasette kırgınlık olmaz.