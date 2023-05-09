Bakan Soylu: Türkiye'de hükümetlerin ortalama ömrü 461 gündü

Ak Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakırköy'de bulunan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatifleri Birliği (İSTESKOP) üyeleriyle bir araya geldi. İçişleri Bakanı Soylu'ya ziyaretinde İSTESKOP Bölge Birliği Başkanı Mustafa Silahyürekli eşlik etti. Ziyaretlerinden dolayı Soylu'ya teşekkür eden Silahlıyürekli "Biz, Kredi ve Kefalet Kooperatifleri olarak aslında paranın başında biziz. Bakanımız biraz önce görüştü. Evet halloldu. Kredi kefalet kooperatifleri gerek başkanlar, gerek yönetim kurulları silah taşıma ruhsatı alacak. Allah hayırlı uğurlu etsin. Kötü şeylerde kullandırmasın" diye konuştu.

İZMİR'DE YAPILAN KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Soylu, İzmir'de yapılan operasyona değinerek, "Bu gece saat 01.00-01.30 gibi bitti İstanbul'daki programım bitti. Buradan da saat 02.00-02.30 gibi uçağa bindik, İzmir'e gittik. İzmir'de 56.'sını gerçekleştirdiğimiz 'Kökünü Kurutma Operasyonu' yaptık. Ve yaklaşık 310 kişi, hem imalat, ticaret, organizatör hepsini sabahleyin 2 bin 280 polis ve jandarma arkadaşımız gözaltına aldılar. Onlar geldiler, ayaklarına herhangi bir taş değmeden, bir problem olmadan, operasyonun kendine ait bir sorumluluğu veya bir riski var. Allah'a şükürler olsun geldiler. Biz de onları hoşbeş ettikten sonra açıklamamızı yaptık. İstanbul'a geldik" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ KOALİSYONA ZORLAMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Soylu, "Türkiye siyasal istikrar açısından, büyük mağduriyetler ve badireler yaşadı. Yaklaşık siyasal istikrarını elde edemediği günler, hem büyüme istikrarını, hem ekonomik istikrarını, hem güvenlik istikrarını zedeledi Türkiye. Türkiye'de hükümetlerin ortalama ömrü 461 gündü. Yani 12 artı 3 ay, 15 ay. Şimdi 15 ayda bir hükümetin bir program ortaya koyabilmesi ve sürdürebilmesi mümkün değildir. Bunun altını çizerek söylüyorum. Türkiye'ye kurdukları sistem, esas itibariyle, bu istikrarın sürdürülebilir olmamasından kaynaklanan bir sistemin, Türkiye'ye vereceği zararlardır. Tayyip Erdoğan, tarihin en önemli adımlarından bir tanesi, Türkiye'nin bu istikrarsızlıktan özellikle çıkmasını temin edebilmek için tarihin en büyük adımlarından bir tanesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kurdu. Cumhurbaşkanlığı veya milletimiz onayladığı, Cumhurbaşkanımız teklif etti, milletimiz onayladı. İstikrarın etkilediği unsurlardır. 461 gündür. Yani bir hükümetin ömrü 461 gün. Hep koalisyonlarla geçti bu işler. Koalisyonlar, siz benden daha iyi biliyorsunuz al ver yerleridir. Hasbi değil hesabi alanlardır. Türkiye bunun maliyetini çok ciddi bir şekilde koalisyonlarda çekmiştir. Ve bugün de Türkiye bir koalisyona zorlanmaya çalışılmaktadır. Yani bazen 6 deniyor, bazen 7 deniyor, bazen 9 deniyor, bazen 11 deniyor. Bende şaşırdım. Yani 6 ile başladı. Sonra 7'ye, 9'a, daha yüksek söyleyenlerde var. İpin ucunu kaçırdım. Kendi gündemimle alakalandığım için, şu anda hangi noktaya geldiği konusunda inanın bir malumatım söz konusu değil" diye konuştu.

"BATIYI, TÜRKİYE'DEN SÖKTÜ ATTI TAYYİP ERDOĞAN"

Soylu, "Tayyip Erdoğan'ın attığı en önemli iki adım, birincisi 1960 darbesinden sonra Türkiye'nin içerisine sinen, Türkiye'nin içerisine giren, kurumların içerisinde kurumlara karar verme kabiliyetini ortadan kaldıran veya kurumların içerisinde fitne sokan, kurumları istediği gibi yönlendirmeye çalışan, bazen basını el atan, bazen medyaya el atan, bazen yargıyı tahkir eden, batıyı Türkiye'den söktü attı Tayyip Erdoğan son 21 yılda" şeklinde konuştu.

"SADECE CUMHUR İTTİFAKI'NIN MİTİNGİ DEĞİLDİ"

Soylu, sözlerini "Orada sadece bir Cumhur İttifakı'nın, bir siyasi partinin mitingi, bir cumhurbaşkanı adayının mitingi yoktu. Aslında bu ülkede bugüne kadar yitirdiklerimizi, bu ülkede yitiklerimizi bu ülkeyle buluşturan bir anlayışın, bir liderin ve bir Türkiye'nin mitingi vardı" dedi.

KONVOY'DA JANDARMA VE EMNİYETİN TOGG ARAÇLARI DİKKAT ÇEKTİ

Soylu'nun konvoyunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'ne verilen Togg araçlar dikkat çekti. (DHA)