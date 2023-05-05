Bakan Soylu: Tayyip Erdoğan batıyı son 21 yılda Türkiye'nin kurumlarından tasfiye etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakırköy'de İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İSTESOB) üyeleri ve esnaflarla bir araya geldi. Soylu, "Konuşmama başlamadan önce 2 mesele konusunda, diğer 2 meseleyi aldım üzerime. Ama 2 mesele konusunda, silah ruhsatı konusunda hazırlıklarımızı tamamlandı. Önümüzdeki hafta çıkar inşallah. Orada bir problem olmaz. İkincisi bir siyah plaka problemi vardı buranın. Yani devir problemleri. Onda da bizim arkadaşlarımız bir kanun yorumlamasında veya kural yorumlamasında eksik yapmışlar. Onları da düzeltiyoruz inşallah" dedi.

"TÜRKİYE, YEŞİL PASAPORT SINIRI AŞMAK ÜZERE"

Yeşil Pasaportla ilgili yaşanan sıkıntılara da değinen Soylu, "Yeşil pasaport meselesinin şöyle bir problemi var. Takdir edersiniz ki, yeşil pasaport daha ziyade dış dünyayla, daha önceden kurulmuş olanlar, verilmiş olanlar var ama Türkiye'nin dış dünyayla münasebetlerinde, özellikle ihracat alanında ve diğer noktalarda, münasebetlerinde elimizi çok güçlendiren, özellikle diplomatik ziyaretlerde, özellikle kurumların ziyaretlerinde elimizi çok güçlendiren bir süreçtir. Ve bu yeşil pasaportun da belli bir miktarı var. Yani dünyanın bize tahsis ettiği belli bir miktar var. Biz bu miktarı aşmak üzereyiz. Yani aştık da diyebiliriz aslında. Bu konu Dışişleri Bakanlığımız sürekli olarak tenkit edilmektedir. Yani bunu aşıyorsunuz diye. Allah muhafaza şöyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Bütün yeşil pasaportlar hususi pasaportlara dönebilir. Ama ben bu konuda sorumluluğumu üzerime aldım. Bir çalışma yapacağımı söylemek isterim. Tabii şu da var. Yani siz kendi işiniz icabın yurt dışı seyahatlerinizi gri pasaportla yapabilme kabiliyetine sahipsiniz. Devlet bunu sizden imtina etmez" dedi.

"TAYYİP ERDOĞAN BATI'YI SON 21 YILDA TÜRKİYE'NİN KURUMLARINDAN TASFİYE ETTİ"

Bakan Soylu, "Yine söylemek isterim özellikle 1960 yılında Güney Kore diye bir ülke vardı. Bizde darbe oldu. Bizde darbe olduğu zaman 1960 yılında Güney Kore diye bir ülke vardı. Güney Kore'nin kişi başına gelir seviyesi, yani bir kişiye düşen, gelir seviyesi 60 dolardı. 2002'ye kadar, 42 yılda Güney Kore'nin kişi başına gelir seviyesi 200 kat arttı 200 kat, 13 bin dolara çıktı. Türkiye'nin de 1960, 583'ten 193 dolara düştü. Ve Türkiye'nin kişi başına gelir seviyesi 583'ten 193 dolara düştü. 42 yılda ancak 3 bin dolara çıkabildi. Toplam 42 yılda. Tekrar söylüyorum. Son 21 yılda Güney Kore 3 kat büyüdü. Türkiye'de 3 kat büyüdü. Yani birincisinde 200 kat büyümüştü. Şimdi Türkiye, Güney Kore'nin aynı büyüme standardını yakalayabilecek bir ülke haline geldi. Aradaki makasımız, hala devam etmekte ve sürmektedir. Buradan muradım şu, eğer doğruları yaparsanız dünyadaki büyümeden nasiplenirsiniz ve geri kalmazsınız. Boş tartışmalarla, boş işlerle, İngiliz istihbaratı Menderes zamanında 6-7 Eylülü yapmıştır. Amerikan istihbaratı 1960 darbesini yapmıştır. 71 muhtırasını 80 darbesini yapmıştır. Yine 28 Şubat'ı yapmıştır. Yine 27 Nisan'a işaret fişeği çakmıştır. En sonunda 15 Temmuz'u gerçekleştirmiştir. Çünkü Tayyip Erdoğan'a en büyük kızgınlıklarının sebebi şudur. 1960 darbesinden sonra Türkiye'ye Batı iyi sızmıştır. Mesela bütün kurumlarında, özellikle devletin bütün kurumlarında FETÖ'yü de, kendine yakın muhipleri de sevdiklerini de iyi sızdırmıştır. Tayyip Erdoğan 21 yıldır çok şey yaptı ama bir şeyi hakikaten Türkiye'nin bundan sonraki sürecine de imza atarak gerçekleştirdi. Tayyip Erdoğan Batı'yı son 21 yılda Türkiye'nin kurumlarından tasfiye etti Tayyip Erdoğan" dedi. (DHA)