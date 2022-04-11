Bakan Soylu: PKK'yı yerle yeksan ettik!

İçişleri Bakanı Soylu, Sincan Belediyesi'nin düzenlediği iftar programında gençlerle bir araya geldi. Bakan Soylu'ya Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan eşlik etti. Öğrencilerle iftar açıktan sonra konuşan Soylu, gençlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti. Bakan Soylu, eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkları gençlere sorarak, "Sizin yaşadığınız Türkiye'de insansız hava aracı var mı? Bizim doğduğumuz ve büyüdüğümüz, sizin yaşlarda olduğumuz Türkiye'de insansız hava aracımız yoktu. Size başka bir şey sormak isterim? Sizin yaşadığınız Türkiye'de atak helikopterleri var mı? Bizim yaşadığımız Türkiye'de biz başkalarına muhtaçtık ve onların bize vermiş olduğu helikopterlerle birlikte ülkemizin huzurlu ve güvenli olabilmesi için terörle mücadele ediyorduk" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE, DÜNYANIN 10 BÜYÜK EKONOMİSİNDEN OLACAK'

Bakan Soylu, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını vurgulayarak, "Bizim istediğimiz bir şey var. İstediğimiz şey şudur; Bizim size teslim ettiğimiz Türkiye'de ay yıldızlı pasaportu gören dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun gümrük memurlarının saygıyla ayağa kalktığı bir Türkiye'yi size teslim etmek istiyoruz. Sizin Türkiye'niz dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacak. Sizin yaşadığınız Türkiye sadece 780 bin kilometre kare değil, etrafında bir coğrafya, Suriye'ye, Irak'a, Afganistan'a, Pakistan'a huzur veren bir Türkiye olacak. Sizin yaşadığınız Türkiye, sizin yönettiğiniz Türkiye inşallah hep birlikte göreceğiz ki herkesin parmakla gösterdiği huzurun, güvenin, gelişmenin, zenginliğin ve insanlığın var olduğu bir Türkiye olacak" diye konuştu.

'ÇOK ZENGİN BİR TÜRKİYE'YE İHTİYACIMIZ VAR'

Bakan Soylu, çok zengin bir Türkiye'ye ihtiyaç olduğunu söyleyerek, "Sadece kişi başına gelir seviyesi yüksek olsun diye değil, dünyanın en büyük teknolojilerine sahip olsun. Nasıl savunma sanayimizi yüzde 20'lerden yüzde 80'lere getirmişsek yüzde 100'lere getiren ve dünyayı kendine hayran bırakan bir Türkiye tablosuna sizle ulaşmaya ihtiyacımız var. Bizim yapacağımız çok iş var. Dünyaya çok iş var. Yıllardır sömürge yapıldı. Afrika'yı sömürenler, yıllardır sömürge ortaya koyup etrafımızdaki coğrafyayı sömürenlere, 'hayır bundan sonra sömüremeyeceksiniz' diyebilecek bir kuvvete ihtiyacımız var. Gücümüz, kuvvetimiz oldu. Kendi insansız hava aracımızı kendimiz ürettik. Bugün PKK'yı yerle yeksan ettik, terörü ortadan kaldırdık. Doğu'da ve Güneydoğu'da insanlar huzur ve güven içindeler. 'Acaba alışveriş merkezlerine gitsek mi, gitmesek mi? Bomba patlar mı, patlamaz mı?' diye annelerinizin, babalarımızın endişe ettiği ve bizim çocuklarımızı göndermediği günler geçirdik. Oysa şimdi ülkenin dört bir tarafında huzur var. Gecenin saat ikisine kadar, üçüne kadar herkes çocuklarıyla beraber yürüyor" ifadelerini kaydetti.