Bakan Soylu: Mersin'de 105 kilo eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, "Mersin’de PKK'ya, üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe. Mersin’de PKK'ya yapılan terör operasyonlarından sonra Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi. Mersin Emniyetimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler" paylaşımını yaptı.

Mersin’de PKK'ya, üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe❗



Mersin’de PKK'ya yapılan terör operasyonlarından sonra Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de

105 KİLO EROİN YAKALAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.



Mersin Emniyetimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler 👏👏👏 pic.twitter.com/po4DllE6Ud — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 5, 2022