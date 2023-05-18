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Bakan Soylu: İstanbul'da 386 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Başakşehir, Beylikdüzü ve Silivri ilçeleri başta olmak üzere ilçelerde 17 Mayıs’ta yapılan operasyonlarda toplam 386 kilo uyuşturucu madde yakalandığını duyurdu.

18.05.2023 - 11:48 |
Bakan Soylu: İstanbul'da 386 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Bakan Soylu'nun açıklaması şu şekilde:

Kökünü kurutana kadar mücadeleye devam. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Başakşehir, Beylikdüzü ve Silivri ilçeleri başta olmak üzere ilçelerde 17 Mayıs’ta yapılan operasyonlarda toplam; 386 kilo uyuşturucu madde yakalandı, 150 kişi gözaltında. İstanbul Emniyetimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler.

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