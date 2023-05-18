Bakan Soylu: İstanbul'da 386 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Bakan Soylu'nun açıklaması şu şekilde:

Kökünü kurutana kadar mücadeleye devam. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Başakşehir, Beylikdüzü ve Silivri ilçeleri başta olmak üzere ilçelerde 17 Mayıs’ta yapılan operasyonlarda toplam; 386 kilo uyuşturucu madde yakalandı, 150 kişi gözaltında. İstanbul Emniyetimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler.