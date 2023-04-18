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Bakan Soylu, gençlerle sahurda buluÅŸtu! 'AK Parti devrimci bir siyasi partidir'

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Fatih'te AK Parti GenÃ§lik KollarÄ±'nÄ±n sahur programÄ±na katÄ±ldÄ±. Programda konuÅŸan Soylu, "DoÄŸru yoldayÄ±z, oradan gidiyoruz. Tayyip ErdoÄŸan devrimci bir adamdÄ±r. AK Parti devrimci bir siyasi partidir" dedi.Â

18.04.2023 - 07:59 | | Soner HASIRCIOÄžLU/Ä°STANBUL, (DHA) -
Bakan Soylu, gençlerle sahurda buluÅŸtu! 'AK Parti devrimci bir siyasi partidir'

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, AK Parti GenÃ§lik KollarÄ±'nÄ±n TopkapÄ± Sosyal Tesisleri'nde dÃ¼zenlediÄŸi sahur programÄ±na katÄ±ldÄ±. GenÃ§lerle sahur yapan Soylu'ya Fatih Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet ErgÃ¼n Turan da eÅŸlik etti. Burada bir konuÅŸma yapan Soylu, "Ben terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden korkmuyorum. OnlarÄ±n etki alanlarÄ± belli, onlarla mÃ¼cadele belli. Ama dÃ¼nyanÄ±n en temel problemlerinden bir tanesi kÃ¼ltÃ¼rel terÃ¶rizmdir. Bu kÃ¼ltÃ¼rel terÃ¶rizmle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Bu kadar aÃ§Ä±k ve net. En temel problemlerimizden bir tanesi her Ã¼lkenin zeminini altÄ±ndan almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Tam bÃ¶yle, adam devÅŸiriyorlar, para veriyorlar onlara sanal itibar kazandÄ±rÄ±yorlar. KazandÄ±rdÄ±klarÄ± sanal itibarlar Ã¼zerinden da Ã¼lkeleri tahrip etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar" dedi.Â 

"PANDEMÄ°DE AVRUPA'DA ÃœRETÄ°M DURDU, BU Ä°Åž BÄ°ZE YARADI"

Pandemi dÃ¶neminde Amerika ve Avrupa'nÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir sÃ¼reÃ§ yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Soylu, "Biz Avrupa ile Amerika'nÄ±n boyasÄ±nÄ±n dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼k. Pandemi oldu Ã‡in Ã¼retimi durdurdu. Bu iÅŸ bize yaradÄ±. 168 milyar dolardan ihracatÄ±mÄ±z 254 milyar dolara sÄ±Ã§radÄ±. Ä°stihdam 32 milyon bandÄ±na geldi, 26 milyondan. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz Avrupa'ya yakÄ±n pazarÄ±z, ancak bizim Ã¼retimimizden istifade edebilriler. Onun iÃ§in TÃ¼rkiye'den Ã¼retim almaya baÅŸladÄ±lar. TÃ¼rkiye Ã¼retimini arttÄ±rdÄ±" diye konuÅŸtu.Â 

"AVRUPA VE AMERÄ°KAYA SORMADAN SURÄ°YE'YE GÄ°RDÄ°K"

TÃ¼rkiye'nin artÄ±k gÃ¼Ã§lÃ¼ ve lider bir Ã¼lke olduÄŸunu dile getiren Soylu, "Avrupaâ€™ya ve Amerikaâ€™ya sormadan, biz Suriyeâ€™ye girdik. TÃ¼rkiye tarihinde ilktir bu. Avrupa ve Amerikaâ€™ya sormadan Irakâ€™Ä±n kuzeyine girdik. Onlara sormadan Azerbaycan ile birlikte KarabaÄŸ meselesi Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼. KapalÄ± MaraÅŸ aÃ§Ä±k MaraÅŸ haline geldi. Bak bunlarÄ±n hepsi uluslararasÄ± karÅŸÄ±lÄ±klarÄ± olan iÅŸlerdir. Niye? TÃ¼rkiye ayaklarÄ± Ã¼zerinde durmaya baÅŸlayan bir Ã¼lke oldu. Bedel Ã¶dedi mi? Ã–dedi. DÃ¼n Ã–zalâ€™Ä±n Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ydÃ¼, Ã–zalâ€™a yapmadÄ±klarÄ±nÄ± bÄ±rakmadÄ±lar. BaÅŸbakanÄ± idam ettiler. Tayyip ErdoÄŸan bu Ã¼lkede o kadar bÃ¼yÃ¼k bir iÅŸ baÅŸardÄ± ki, Ã¶yle kalemle yazÄ±lacak, Ã¶yle yukarÄ±dan aÅŸaÄŸÄ± ifade edilebilecek bir iÅŸ deÄŸil. Åžimdi biz TOGG arabasÄ±nÄ± imal ettik. Ben olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyeyim mi size. Bu Ã¼lkede iktidar deÄŸiÅŸirse yapÄ±lacak iÅŸ ÅŸudur, tezgah belli. YapÄ±ldÄ± daha Ã¶nce bu. TÃ¼rkiyeâ€™ye bir lansman getirecekler, diyecekler ki 'Biz bunu ÅŸu Amerikan ÅŸirketiyle bÃ¼yÃ¼tÃ¼yoruz ve dÃ¼nya ve Avrupa Ã¼lkelerine satacaÄŸÄ±z.' Ã‡Ä±kacaklar aÃ§Ä±klamalar yapacaklar" ifadelerini kullandÄ±.

"14 MAYIS TÃœRKÄ°YE'NÄ°N TAM BAÄžIMSIZLIK SEÃ‡Ä°MÄ°DÄ°R"

Bu seÃ§imin TÃ¼rkiye iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu vurgulayan Soylu, "TÃ¼rkiye hikayeyi deÄŸiÅŸtiriyor. Bu seÃ§im bu hikayenin tamamen deÄŸiÅŸeceÄŸi seÃ§imdir. Onun iÃ§in Amerika bastÄ±rÄ±yor, Avrupa bastÄ±rÄ±yor. Onun iÃ§in Kandil telaÅŸta ve PKK bastÄ±rÄ±yor. Bu Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n seÃ§imi deÄŸildir, bu TÃ¼rkiye'nin gelecek nesillerinin seÃ§imidir. TÃ¼rkiye'nin tam baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k seÃ§imidir. Tayyip ErdoÄŸan bu Ã¼lke iÃ§in ve bu hikayenin deÄŸiÅŸmesi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k riskler almÄ±ÅŸtÄ±r. Bu riskleri aldÄ±ÄŸÄ± bir tek kitle vardÄ±r, o da bu Ã¼lkenin gelecek nesilleri sizlersiniz. Bu fÄ±rsatÄ± kaÃ§Ä±rmayalÄ±m. Onun iÃ§in bu 14 MayÄ±s Ã¶nemli" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â 

"TAYYÄ°P ERDOÄžAN DEVRÄ°MCÄ° BÄ°R ADAMDIR"

DoÄŸru yolda ilerlediklerini belirten Soylu, "Tayyip ErdoÄŸan devrimci bir adamdÄ±r. AK Parti devrimci bir siyasi partidir. DeÄŸerlerine baÄŸlÄ± bir devrimcidir. Onun iÃ§in de cesurdur. Size altyapÄ±sÄ± hazÄ±r, geleceÄŸe doludizgin koÅŸabilecek, risklerden mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca arÄ±ndÄ±rÄ±lan, komÅŸularÄ±nÄ±n ve etrafÄ±ndaki coÄŸrafyanÄ±n saygÄ±n gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼, kardeÅŸlik ve dostluk mukabelelerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir TÃ¼rkiye bÄ±rakÄ±lmaktadÄ±r. Onun iÃ§in bizden avantajlÄ±sÄ±nÄ±z" dedi

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