Bakan Soylu duyurdu! Van'da çatışma: 1'i mavi kategoride 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Van’ın Erciş ilçesinde 1'i mavi kategoride 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Bakan Soylu, "29 Ekim 2023’te, Türkiye’nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle:

29 Ekim 2023’te, Türkiye’nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız. Van’ın Erciş ilçesi Yankıtepe Köyü kırsal alanında, 1’i mavi kategoride 2 terörist çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi. Emniyet İstihbarat Başkanlığımıza ve Van Emniyetimize tebrikler.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan da operasyona ilişkin açıklama geldi.

Bakanlığın açıklaması şöyle: Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Van İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda,

Van/Erciş/Yankıtepe Köyü kırsal alanında bir grup *PKK/KCK terör örgüt mensubu olduğuna yönelik bilgiler üzerine *EGM İHA ile yapılan keşif/gözetleme faaliyeti neticesinde 2 örgüt mensubunun kaldığı ikamet tespit edilmiştir.

Örgüt mensuplarının bulunduğu ikamete yönelik Van Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nce 16.04.2023 günü sabah saatlerinde yapılan operasyonda çıkan çatışmada; 2 örgüt mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir. Ölü olarak ele geçirilen örgüt mensuplarından birinin terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer aldığı tespit edilmiştir.

BAKAN SOYLU: 88 TERÖRİST KALDI

AK Parti Şişli İlçe teşkilatını ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmada, "Biz 29 Ekim 2023'te Cumhuriyetin 100. yılının şanına Türkiye'nin dağlarında terörist bırakmayacağız. 88 terörist kaldı, hepsi o kadar bitireceğiz. Ya teslim olacaklar ya da gereğini yerine getireceğiz. Artık bu yükü taşıyamayız. Türkiye'de demokrasiyi istismar ederek terörü Türkiye'ye hakim kılmaya çalışanları taşıyamayız. Buradan Kılıçdaroğlu'na bir şey daha söylüyorum. PKK'nin enkazını CHP'ye taşıtma, onları enkaz haline getirdik" ifadelerini kullanmıştı.