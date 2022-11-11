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Bakan Soylu duyurdu! Van'da 313 kilogram toz esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Başkale ilçesinde 313 kilogram toz esrar, 10 şişe sıvı morfin ve 460 adet sentetik hapın ele geçirildiğini duyurdu.

11.11.2022 - 17:33 |
Bakan Soylu duyurdu! Van'da 313 kilogram toz esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van İl Jandarma Komutanlığı ve 6. Hudut Tugay Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 313 kilogram toz esrar, 10 şişe sıvı morfin ve 460 adet sentetik hapın ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu'nun Twitter paylaşımı şu şekilde:

"Van İl Jandarma Komutanlığı ve 6. Hudut Tugay Komutanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda,

Başkale ilçesi Sualtı Mahallesi kırsalında;

313 kg TOZ ESRAR,
10 şişe Sıvı Morfin,
460 adet sentetik ecza (hap)
ELE GEÇİRİLDİ.

Kahraman Evlatlarımıza tebrikler"

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