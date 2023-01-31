Bakan Soylu duyurdu! 4 ilde eşzamanlı operasyon, çok sayıda gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Emniyet Müdürlüğünde "Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle: Saat 06.00 itibarıyla yaklaşık 5 aydır planlanan 37. Kökünü Kurutma Operasyonu ile ilgili Antalya'dayız. Aynı zamanda Erzincan, Isparta ve Ordu'da da operasyonlar eşzamanlı olarak başladı. Antalya'da 187 şüpheliden 181'i gözaltına alındı. Ordu'da 25, Isparta'da 18, Erzincan'da 17 gözaltı var.