Bakan Soylu, CNN Türk'e açıkladı: Depremde can kaybı 50 bin 399 oldu

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ve kameraman Doğukan Yıldırım, Hatay'ı havadan inceleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya eşlik etti. CNN TÜRK'e özel açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, depremde can kaybının 50 bin 399'a yükseldiğini duyurdu.

İDDİALARA CEVAP

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Can kaybı 50 bin 399'a yükseldi. Bin 120 kimliksiz var. Bunların birbiriyle eşleşecek olanlar var eşleşmeyecekler var. Adli tıp çalışıyor. Vefat az açıklanıyor sözleri spekülasyon, kimliklendirme sürüyor, sayı güncellenebilir. Ölü sayısı şöyle tespit ediliyor. Savcılıklar, Sağlık Bakanlığı ve özelliklerde kırsalda muhtar ve jandarmanın idari tespiti sonucunda yapılıyor. Suriyeleri kardeşlerimizi Göç Genel Müdürlüğü tespit ediyor. Burada tüm kurumlar işbirliği içerisinde çalışıyor. Kamuoyunu yanıltmanın ne gibi bir sonucu olabilir bizim açımızdan. Ölü sayısı ne ise onu vermeye çalışıyoruz. Depremde ölenlerin sayısını az göstermek kimin işine yarar kimin işine yaramaz. Bunlar süreci itibarsız kılabilmek için ortaya çıkan dedikodular" dedi.

ŞEHİRLERİN YENİDEN İNŞASI

Şehirlerin ihyası hakkında konuşan Bakan Soylu "Şuandaki çalışma hızı ve temposuyla toparlanabilir. Dün Elbistan'daydım. Acil yıkılacak ve enkaz olanın tamamını almışlar. Burada 20-25 gün sonra yıkılması gereken binalar yıkılacak ve bir tek ağır yıkılacak binalar kalacak. Bu binalar da 3 ay sonra yıkılacak. Sonra atılması gereken adımlar hızlıca atılacak. Kimse ümitsiz olmasın, Hatay bizim mirasımız. Hatay eskisinden güçlü şehir olacak. Antakya'nın yüzde 80'i bomboş olacak, Hatay tarımdan ekonomiye kadar ihya olacak. Milyonlarca ton malzeme çekiliyor Günde 13 bin sefer yapıyor Hatay'da" ifadelerini kullandı.

Kira yardımı almayan vatandaşların konteynere yerleştirileceğini söyleyen Bakan Soylu, "Evi yıkılan ve yakını ölen öncelikli olacak" dedi.