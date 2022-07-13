GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBakan Soylu açıkladı: Trafik kazalarında 31 kişi öldü
HaberlerGündem Haberleri Bakan Soylu açıkladı: Trafik kazalarında 31 kişi öldü
ABONE OL

Bakan Soylu açıkladı: Trafik kazalarında 31 kişi öldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'nda meydana gelen trafik kazalarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

13.07.2022 - 10:40 | | DHA
Bakan Soylu açıkladı: Trafik kazalarında 31 kişi öldü

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülke geneli son 10 yılda 9 günlük bayram tatillerinde; günlük ölümlü kaza ortalaması 12, can kaybı 15. Kurban Bayramı'nda, arefe günü dahil 5 günde; günlük ölümlü kaza ortalaması 4, can kaybı 6 oldu. Maalesef 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dönüş yolculuğunuz kemerli olsun" dedi.

Bakan Soylu açıkladı: Trafik kazalarında 31 kişi öldü

GÜNCEL HABERLER

Dünyanın en büyük rezervi Türkiye'de! İhracatta tarihi rekora damgasını vurdu...

Dünyanın en büyük rezervi Türkiye'de! İhracatta tarihi rekora damgasını vurdu...

Tahıl koridoru zirvesi! Rus heyeti İstanbul'da

Tahıl koridoru zirvesi! Rus heyeti İstanbul'da

Midyat'ta 'bayram' bereketi! 4 günde 40 bin turist ağırlandı

Midyat'ta 'bayram' bereketi! 4 günde 40 bin turist ağırlandı