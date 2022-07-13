Bakan Soylu açıkladı: Trafik kazalarında 31 kişi öldü

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülke geneli son 10 yılda 9 günlük bayram tatillerinde; günlük ölümlü kaza ortalaması 12, can kaybı 15. Kurban Bayramı'nda, arefe günü dahil 5 günde; günlük ölümlü kaza ortalaması 4, can kaybı 6 oldu. Maalesef 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dönüş yolculuğunuz kemerli olsun" dedi.