GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Gündem Haberleri Bakan Soylu acı haberi duyurdu! Cudi'de 1 şehit
ABONE OL

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! Cudi'de 1 şehit

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cudi'de operasyon sırasında bir güvenlik korucusunun, üzerine Yıldırım düşmesi sonucu şehit olduğunu açıkladı. Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

26.11.2022 - 12:32 |
Bakan Soylu acı haberi duyurdu! Cudi'de 1 şehit

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cudi'de operasyon sırasında bir güvenlik korucusunun, üzerine Yıldırım düşmesi sonucu şehit olduğunu bildirdi.

Pençe - Kilit operasyonu bölgesinde şehit sayısı 3’e yükseldi
İlgili Haber
Pençe - Kilit operasyonu bölgesinde şehit sayısı 3’e yükseldi

7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Şehitlerimiz için milletimiz için bu aziz vatan için bıkmadan, yorulmadan mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 7 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

    GÜNCEL HABERLER

    İstanbul Havalimanı Avrupa birincisi

    İstanbul Havalimanı Avrupa birincisi

    Bakan Soylu acı haberi duyurdu! Cudi'de 1 şehit

    Bakan Soylu acı haberi duyurdu! Cudi'de 1 şehit

    Muayenede sahte doktor skandalı! Hastaneye böyle girmiş

    Muayenede sahte doktor skandalı! Hastaneye böyle girmiş