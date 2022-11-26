Bakan Soylu acı haberi duyurdu! Cudi'de 1 şehit
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cudi'de operasyon sırasında bir güvenlik korucusunun, üzerine Yıldırım düşmesi sonucu şehit olduğunu açıkladı. Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
26.11.2022 - 12:32 |
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cudi'de operasyon sırasında bir güvenlik korucusunun, üzerine Yıldırım düşmesi sonucu şehit olduğunu bildirdi.
7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Öte yandan MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Şehitlerimiz için milletimiz için bu aziz vatan için bıkmadan, yorulmadan mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 7 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.