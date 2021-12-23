Bakan Pakdemirli: Veteriner hekimlerimizin pandemide üstlendiği rol hayati önemde

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Veteriner Hekimler Merkez Konseyi ve veteriner hekim oda başkanları ile bir araya gelerek, veteriner hekimlikle ilgi sorun ve talepleri dinledi. Bakan Pakdemirli, veteriner hekimlerin, pandemi sürecinde her türlü zorluğa karşı Türkiye'nin hayvansal üretiminden hayvansal ürün ihracatına, aşılama çalışmalarından gıda denetimlerine kadar birçok disiplinde görevlerini eksiksiz yaptığını belirtti. Tarımın siyaset üstü ve milli güvenlikle özdeş hale geldiğini belirten Pakdemirli, "20'nci yüzyılda yer altı kaynakları alanında mücadele verilirken, 21'inci yüzyılda tarım alanları, su ve gıda da mücadele veriliyor. Hayvansal üretim ile hayvan ve hayvansal ürün ticareti her geçen gün büyük önem kazanıyor. Bu kapsamda stratejik bir planlama ile verimli ve sürdürülebilir kaynak kullanımı ile tarım ve ormanda güçlü bir tarımsal üretim altyapısı sağlayarak tarladan sofraya gıdamızın güvenilirliğini sağlıyoruz" diye konuştu.

Hayvancılık alanında yapılan çalışmalarda veteriner hekimlerin katkısının ve rolünün büyük olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, çiftlikten sofraya kadar gıda güvenliği konusunda hep sürecin içinde olduklarını kaydetti.

'PANDEMİDE BÜYÜK GÖREV ÜSTLENDİLER'

Bakan Pakdemirli, veteriner hekimlerin, sağlıklı hayvan ve sağlıklı gıdanın dolayısıyla sağlıklı insanın temel aktörlerinden olduğunu belirterek, "Viroloji ana bilim dalı sadece veteriner hekimlikte yer alıyor ve araştırmalarıyla insan sağlığında direkt rol alıyorlar. Covid-19 pandemisinde veteriner hekimler, büyük görevler üstlendiler. Veteriner Kontrol Merkez Enstitüsü bu işin piri konumunda bulunuyor. Virüsün izolasyonu, PCR testleri, aşı ve anti serum üretimi, mekan ve atık sularda virüs taramalarında oldukça başarılı çalışmalar yürütüldü. Veteriner hekimlerimizin üstlendiği rol hayati öneme sahip" dedi.

'YENİ İSTİHDAM İÇİN TALEPLERİMİZİ İLETTİK'

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında toplam 9 bin 531 veteriner hekimin görev yaptığını kaydeden Bakan Pakdemirli, "Bağlı ve ilgili kuruluşlarımızda görev yapan 330 veteriner ile birlikte toplam 9 bin 531 veteriner hekimimizle 81 il ve 922 ilçeye hizmet veriyoruz. Yeni istihdam için ise Cumhurbaşkanlığı'na taleplerimizi ilettik. Veteriner hekimlik insanlık için vazgeçilmez bir meslek. Çiftçimize, üreticimize fayda için personelimizin çalışma koşulları önemli. Burada dile getirilen sorunlarla ilgili çözümler üzerinde bakanlık olarak elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim" diye konuştu.