Bakan Özhaseki'den deprem konutlarıyla ilgili yeni açıklama!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Asrın felaketi üzerinden 6 ay geçti. Acımız hala taze, 50 bin canımızı toprağa verdik 18 ilimiz bundan etkilendi. 14 milyon insan da bir türlü hasardan nasibini aldı. Asrın felaketi diyoruz ya emin olun değil, bin yıllık Anadolu medeniyetimizdeki bu yolculuğumuzda karşımıza çıkan en büyük felaket bu idi.

2 tane üst üste deprem binlerce evin yıkılması, toplamda bakıldığı zaman 680 bin konutumuz yerle bir oluyor, ağır hasarlı veya orta hasarlı yıkılıyor. 170 bin de iş yerimiz, kolay mı? 51 bin canımızı toprağa vermişiz.

Bayramda ben Kahramanmaraş ilçelerindeydim. Milletvekili arkadaşlarımızla beraber çadırlara gittik, konteynerlere gittik. Devletin verdiği imkanlardan dolayı ‘Allah razı olsun devletimizden’ diyerek dua ediyorlardı.

Orada gördüğümüz manzara şuydu: İnsanlar devlete dua ediyorlar ama içleri de yanıyordu. Kimi çadırda üç evladını kaybetmiş kardeşlerimizle bir araya geldik. O halindeyken şükretmeye devam ediyordu.

"SİZLERİN YARDIMINA KOŞMAYA GAYRET ETTİK"

Depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız bu bölgelere Bakanları gönderdi, ardından valilerimizi kaymakamlarımızı. Kahramanmaraş’ımıza Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve aynı zamanda Trabzon belediyesi. Sadece AK Partililer olarak değil başka partililerden olanlar da buraya yardım getirdi.

O tarihlerde bisikletini satıp AFAD’a yardım olarak yatıran çocuklarımız vardı. Haç’larını erteleyen abilerimiz, ablalarımız vardı.

Biz sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde millet olarak ayaktaydık ve sizlerin yardımına koşmaya gayret ettik.

"İLK ETAPTA YAPI YASAĞI GETİRDİĞİMİZ YERLERDEKİ VATANDAŞLARIMIZA VERECEĞİZ"

Yaklaşık 1 milyon 905 bin kardeşimiz evlerinden uzakta, çadır kentlerde çok az insan var. Ama 80 bine yakın depremzede kardeşimiz yurtlarımızda kalıyor, 465 bin civarında kardeşimiz konteyner kentlerde kalıyor. 320 bin ailemize kira yardımında bulunuyoruz. Bakanlık olarak birinci işimiz bu bölgelerde bir an önce sağlıklı konutlar yapmak, depremzede kardeşlerimizi bu konutlara aktararak onların huzur içerisinde oturmasını sağlamak.

850 bin tam 5 tane şehrin yeniden yapılması demek, maddi değer olarak 100 milyar doları geçiyor. Bütün bunların altından inşallah kalkacağız. 180 bin konutun ihalesini yaptık. Onları ilk etapta yapı yasağı getirdiğimiz yerlerdeki vatandaşlarımıza vereceğiz.

Bilim adamlarımız yeniden çalıştılar, şehrimizin merkezini imara açabiliriz. Ancak fay hatlarının olduğu yerde değil. 60 metre civarında boşluğun bulundurulması mecburi. Fay kırıklarının üzerine çelikten inşa etseniz o enerji sizin yaptığınız evi yerle yeksan ediyor.

Fay hatlarının olduğu yerde 60 metre genişliğinde bir fay hattını boş bırakacağız. Şehrin merkezi ne olacak? Bilim adamları şöyle söylüyorlar 15 metre kazık çakılacak. Sert zeminlere inilecek. Sert zemine indikten sonra inşaat yapılabilir. En az 1-2 kat bodrum yapılacak. 4 katı geçmeyeceğiz.

Burada merkezdeki inşaatları başlatmış oluyoruz.

Buraya yapmamız gereken 112 bin inşaat var. Bunların bir kısmını başlattık yapıyoruz. Sizler yerinde dönüşüm için elimizden geleni yaparız dediniz. Kardeşlerimize yardım etmeye devam edeceğiz.

Her şeyin rezerv alanlarda yapılması mümkün değil. 850 bin konutluk rezerv alan bulmak mümkün değil o kadar Hazine arazisi yok.

İnsanlarımız hatıralarının olduğu yerde yaşadıkları yerden ayrılmak istemiyorlar. Orada kendi hatıraları var. O bölgelerde yaşamak istiyorlar. Kim ki evini yapmak isterse biz de o kardeşlerimize yardımcı olacağız diye prensip kararı aldık.

Tüm belediye başkanı arkadaşlarımızı Ankara’ya davet ettik. Fikrimizden bahsettik, onlar dediler ki ‘siz desteklerseniz biz evlerimizi yaparız.’ Mimar mühendis odaları ile toplantı yaptık. Kardeşlerimiz dediler ki şehirlerimizin merkezlerini biz hayata geçirmemiz lazım siz yeter ki destekleyin. Biz de destek kararı aldık.

100 metrekare bir ev için 1 milyon TL destek veriyoruz. Bir taraftan konutlar yapıyoruz. Merkezi kendimiz inşa edeceğiz. Kahramanmaraş’ın meydanını oluşturacağız. Güzel inşaatların örneklik teşkil etmesini istiyoruz.

Eğer binada 10 kişiyseniz anlaşın, ortak hesap açın biz sizi destekleyelim. Oralarda Belediyelerden olduğu gibi ruhsat, harç gibi paralar istemiyoruz. Yapı denetim firmalarına gidilerek ayrı bir masraf da yapılmayacak. TIP sözleşmeler vereceğiz, o sözleşmelerle yaptırın işinizi.

‘100 METREKARE EVİN MALİYETİNİN TAMAMINI BİZ KARŞILIYORUZ’

‘TIP proje verin biz bu TIP projeleri uygulayalım’ diyorsanız TOKİ’mizin 110 metre 120 metre gibi değişik projelerinin hem statik hesapları çözümlenmiş vaziyette hem elektrik, makine gibi her türlü mühendislik hizmetleri yapılmış bir şekilde veririz. Siz inşaatı devam ettirdiğiniz taktirde biz de sizlere yardım etmeye devam ederiz.

İnşaat maliyetini hesapladık 100 metrekare evin maliyetinin tamamını biz karşılıyoruz. Daha büyük oranda metrekare ev yapacaksanız kredi miktarını 700-800 bin liraya kadar artıracağız.

‘4 KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR, ÖDÜN VERMEYECEĞİZ’

4 tane kırmızı çizgimiz var ödün vermeyeceğiz. Fay kırıkları üzerine yapılar yapılmayacak.

Dere yataklarının olduğu yerlere bir daha yapı yapılamayacak. Sıvılaşma olan yerlere de yapı yapılamayacak.

‘ŞEHRİN MEYDANLARININ İNŞAATINA BAŞLIYORUZ’

Mühendislik hesapları yapılırken uygulama safhasında sıfır toleransla devam edeceğiz. Demiri eksik olsa ne olur ki zaten? Şu da olmasa da olur gibi bahanelerle yapılan evlerin dönüp dolaşıp bir gün bizi vuracağını herkesin bilmesi lazım.

Bir müddet imar planları hususunda Çevre, Şehircilik Bakanlığı yetkili, daralmış sokaklar varsa genişleteceğiz. Şehrimizin merkezinde numune olarak şehrin meydanlarının inşaatına biz başlıyoruz. Şehrin meydanları yüzlerce yıl yaşayacak. Hepimizin hatıralarının olduğu yerler.

Projeleri izledik. Kahramanmaraş için şehir meydanı, çevredeki ilk etapta yapılacak olan yerlerin projelerini arkadaşlarımıza burada gösterdik. İnşallah bizim başlattığımız bu projeler dalga dalga yayılır ve çok güzel bir konutlaşma ile karşı karşıya kaldırırız.

‘9 BİN 76 KONUTUN TEMELİNİ ATIYORUZ’

Burada 9 bin 76 konutun temellerini atıyoruz. Şehir meydanlarımızın projesine başlıyoruz. Hepimizin hatırası olan hükümet caddesindeki konutların temelini atıyoruz.