Bakan Özhaseki: Depremden etkilenen 11 ilde afet konutlarımız hızla yükseliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 11 afet kentinde, bir yandan geçici barınma ve iş yerinin kurulumunu sürdürürken bir taraftan da kalıcı konutların yapımına hızla devam ediyor. Yapımına başlanan konutlar ise hızla yükseliyor.

Bakan Özhaseki, resmî sosyal medya hesabından 11 ilde afet konutlarının hızla yükseldiğini anlatan bir video yayımladı. Bakan Özhaeni fseki, paylaşımında “Depremden etkilenen 11 ilde afet konutlarımız hızla yükseliyor… Deprem Bölgesi için üzerinde çalıştığımız yormüller var, kabine toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. O formüller devreye girdiğinde, depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede bitireceğiz. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, güvenli ve sağlam konutlarına kavuşturacağız.” dedi.

Bakan Özhaseki, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere değinerek, "asrın afeti" denen depremin bu topraklarda kurulan bin yıllık medeniyetin karşılaştığı en büyük afet olduğunu belirtti.

“850 bin tane bizim yapmak zorunda olduğumuz ev, iş yeri var, bunların altyapısını da yapacağız, Bunların hepsinin maddi zararı 100 milyar dolar civarında”

Depremden 11 ilin etkilendiğini kaydeden Bakan Özhaseki, "14 milyon insan bundan etkilenmiş. 100 kadar ilçemiz, 1000'e yakın köyümüz ve yıkılan bina sayısı, dün aldım rakamları bir daha, çünkü itirazlar oluyor, mahkemelerin verdiği kararlar var, ara ara değişebiliyor, 680 bin konut yıkılmış. 170 bin de iş yeri, depo, ahır, tek katlı köy evi yıkılmış. Yani 850 bin tane bizim yapmak zorunda olduğumuz ev, iş yeri var. Bunların altyapısını da yapacağız. Bunların hepsinin maddi zararı 100 milyar dolar civarında. İnsanların bir kısmı çadırdalar, bir kısmı konteyner kentteler. Oradan da haliyle bir an önce çıkmak istiyorlar. Diyorlar ki 'acele evlerimizi yapın, verin.' Bunlar yapılacak, çaresi yok." ifadelerine yer verdi.

“Deprem Bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var, kabine toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. O formüller devreye girdiğinde, depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede bitireceğiz”

Bu yükün altından kalkacaklarını da vurgulayan Bakan Özhaseki, "Değişik formüller var. O formülleri geliştiriyoruz zaten. İnşallah söz verdiğimiz gibi 300 binden fazla konutu bir yıl içinde, ondan sonra 1,5 ve 2 yıla kalmadan da diğer bütün konutları bitirip herkesi evlerine kavuşturacağız. Deprem Bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var. Çarşamba günü kabine toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. O formüller devreye girdiğinde, depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede bitireceğiz. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, güvenli ve sağlam konutlarına kavuşturacağız.” diye konuştu.

“Depremden etkilenen 11 ilde 456 bin 770 kalıcı konut yapılacak”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bünyesindeki TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle deprem bölgesindeki 11 ilin her birinde toplam yapılacak konut rakamlarını şu şekilde açıkladı:

Adana’da toplam 12.705 konut,

Adıyaman’da 44 bin 459 konut,

Diyarbakır’da 11 bin 966 konut,

Elazığ’da 8 bin 253 konut,

Gaziantep’te 25 bin 6 konut,

Hatay’da 197 bin 248 konut,

Kahramanmaraş’ta 72 bin 257 konut,

Kilis’te 1.165 konut,

Malatya’da 66 bin 99 konut,

Osmaniye’de 11 bin 225 konut,

Şanlıurfa’da 6 bin 387 konut olmak üzere toplamda 456 bin 770 konut yapılacaktır.

“Depremden etkilenen 11 ilde 148 bin 252 kalıcı konutun yapımına başlandı, konutlar hızla yükseliyor”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bünyesindeki TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle 11 ilin her birinde yapımına başlanan konut sayısı ise şu şekildedir:

Adana’da 3 bin 638 konut,

Adıyaman’da 26 bin 233 konut,

Diyarbakır’da 6 bin 278 konut,

Elazığ’da 2 bin 606 konut,

Gaziantep’te 19 bin 919 konut,

Hatay’da 33 bin 467 konut,

Kahramanmaraş’ta 29 bin 312 konut,

Kilis’te 1.854 konut,

Malatya’da 14 bin 338 konut,

Osmaniye’de 4 bin 892 konut,

Şanlıurfa’da 5 bin 715 konut olmak üzere toplamda 148 bin 252 konutun yapımına başlanmış olup, konutlar hızla yükselmektedir.

“Depremden etkilenen 10 ilde 143 bin 271 köy evi yapılacak”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bünyesindeki Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle deprem bölgesindeki 10 ilin her birinde toplam yapılacak köy evi sayısını ise şu şekilde açıkladı:

Adana’da 2 bin 438 köy evi,

Adıyaman’da 23 bin 640 köy evi,

Diyarbakır’da 2 bin 361 köy evi,

Gaziantep’te 12 bin 607 köy evi,

Hatay’da 34 bin 129 köy evi,

Kahramanmaraş’ta 30 bin 310 köy evi,

Kilis’te 2 bin 628 köy evi,

Malatya’da 25 bin 302 köy evi,

Osmaniye’de 6 bin 856 köy evi,

Şanlıurfa’da 3 bin olmak üzere toplamda 143 bin 271 köy evi yapılacaktır.

Bu kapsamda 456 bin 770 kalıcı konut ve 143 bin 271 köy evi ile birlikte toplamda 600 bin 41 afet konutu yapılarak depremzede hak sahiplerine teslim edilecektir.

“Depremden etkilenen illerde 5 bin 731 ahır ve 37 bin 779 köy evinin inşa süreci hızla devam ediyor”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bünyesindeki Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle deprem bölgesindeki 10 ilin her birinde yapımına başlanan köy evleri ve ahır sayısı ise şu şekilde açıkladı:

Adana’da 24 ahır ve 209 köy evi,

Adıyaman’da 848 ahır ve 6 bin 540 köy evi,

Diyarbakır’da 180 ahır ve 609 köy evi,

Gaziantep’te 989 ahır ve 5 bin 107 köy evi,

Hatay’da 942 ahır ve 6 bin 847 köy evi,

Kahramanmaraş’ta 1.471 ahır ve 8 bin 158 köy evi,

Kilis’te 486 köy evi,

Malatya’da 740 ahır ve 7 bin 550 köy evi,

Osmaniye’de 270 ahır ve 1.356 köy evi,

Şanlıurfa’da 267 ahır ve 917 köy evi olmak üzere, 5 bin 731 ahır ve 37 bin 779 köy evinin yapımına başlanmıştır.

Bu kapsamda, toplamda TOKİ ve Emlak Konut eliyle 148 bin 252 konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle 5 bin 731 ahır ve 37 bin 779 köy evi olmak üzere toplamda 191 bin 762 konutun yapımına başlandı.

Deprem bölgesinde hayatın normale dönmesi adına ivedilikle iş yeri yapımı da sürdürülüyor. Bu kapsamda, Malatya’da 714, Kahramanmaraş’ta 142, Gaziantep İslahiye’de 80 iş yeri olmak üzere toplamda 936 iş yeri yapım çalışmaları devam etmektedir.



