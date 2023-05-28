Bakan Nebati: Bugün Türkiye’nin günü, bugün ümmetin, bayrağın, devletin, milletin, vatanın günü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlara eşlik ederek kutlamaya katıldı. AK Parti İl Başkanlığı önünde partililere seslenen Bakan Nebati, "Hepinizden Allah razı olsun. Bugün Türkiye’nin günü, bugün ümmetin, bayrağın, devletin, milletin, vatanın günü. Onlar konuştu, biz hizmet dedik. Onlar hakaret etti, ‘biz kavgaya değil hizmetkar olmaya geldik’ dedik. Onlar 'Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun' dediler. Onlar dışarıdan aldıkları reçetelerle gitsin de ne olursa olsun dediler. Onlar hakaret ettiler, herkese ters gözle baktılar. Onlar bizi ötekileştirdiler. Biz onlar gibi olmayacağız. Biz zaferimizi barış içinde, ötekileştirmeden bir ve beraber herkese hizmet etmek, millete hizmet etmek, hakka hizmet anlayışla onlara da hizmet edeceğiz. Bu milletin ferasetini anlayamadılar. Bu millet ilk gün 'Bay Bay Kemal' dedi. Bu millet ilk gün 'hay hay Erdoğan hay hay' dedi. Salgın, sonrasında savaş ardından depreme rağmen bu ülkenin ekonomisi sağlam mı, sağlam. Bu zafer milletin zaferi, bu zafer Cumhur İttifakı'nın zaferi, bu zafer vatan için her şeyini, feda edeceklerinin zaferi. Bu zafer ekonomi battı diyenlere rağmen, dolar şu kadar olacak diyenlere rağmen, bu iş yürümez diyenlere rağmen, bizimle dalga geçenlere rağmen zaferle sonuçlandı elhamdülillah. Rabbim hepinizi korusun. Hizmete devam inşallah. Hepinizden Allah razı olsun" dedi.