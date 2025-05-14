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Bakan Memişoğlu: Sağlıklı toplum için uğraşıyoruz

14.05.2025 - 12:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Bakan Memişoğlu: Sağlıklı toplum için uğraşıyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumun sağlıklı kalmasının önemine işaret ederek, "Biz sağlıklı toplum için uğraşıyoruz, sağlıklı Türkiye Yüzyılı için uğraşıyoruz." dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir soru üzerinde toplumda kilo sorunu bulunduğunu aktaran Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Toplum sağlıklı kalmalı, biz sağlıklı toplum için uğraşıyoruz, sağlıklı Türkiye Yüzyılı için uğraşıyoruz. Onun için bu farkındalığı, kilo anlamında da bağımlılık anlamında da sezaryen anlamında da söylemeye devam edeceğiz. Sizlere de söyletmeye devam edeceğiz."

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