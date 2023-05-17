GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Kurum'dan Tekirdağ'da depremzedelere gönderilen tebligata tepki
ABONE OL

Bakan Kurum'dan Tekirdağ'da depremzedelere gönderilen tebligata tepki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 14 Mayıs seçimlerinden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin otellerde kalan depremzedelere tebligat göndermesine tepki gösterdi.

17.05.2023 - 11:22 |
Bakan Kurum'dan Tekirdağ'da depremzedelere gönderilen tebligata tepki

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs seçiminin ardından kaldıkları otelleri boşaltmaları için depremzedelere tebligat gönderdiği belirtildi. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan tepki geldi.

Bakan Kurum'dan 'Yarısı Bizden' açıklaması: 155 bin başvuru yapıldı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBakan Kurum'dan 'Yarısı Bizden' açıklaması: 155 bin başvuru yapıldıHaberi Görüntüle

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP’nin yönetim anlayışı tam da budur. İnsanlıkları partizanlığın önüne geçmiş, vicdanları kararmıştır.

Ama herkes müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımız sahipsiz değil, Devletimiz her bir kardeşimizin yanındadır!

Depremzedelerimizi CHP'nin insafına terk etmedik, bundan sonra da etmeyiz!"

    GÜNCEL HABERLER

    Dina’nın avukatından Gabon Büyükelçiliği'ne tepki: Bu umursamazlık kafamızda soru işaretleri bırakıyor

    Dina’nın avukatından Gabon Büyükelçiliği'ne tepki: Bu umursamazlık kafamızda soru işaretleri bırakıyor

    Şehitlerimizin intikamı alındı, Şırnak’ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

    Şehitlerimizin intikamı alındı, Şırnak’ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

    Depremzedelere verilen konaklama hizmeti durduruldu, tepkiler peş peşe geldi!

    Depremzedelere verilen konaklama hizmeti durduruldu, tepkiler peş peşe geldi!