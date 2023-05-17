Bakan Kurum'dan Tekirdağ'da depremzedelere gönderilen tebligata tepki

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs seçiminin ardından kaldıkları otelleri boşaltmaları için depremzedelere tebligat gönderdiği belirtildi. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan tepki geldi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP’nin yönetim anlayışı tam da budur. İnsanlıkları partizanlığın önüne geçmiş, vicdanları kararmıştır.

Ama herkes müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımız sahipsiz değil, Devletimiz her bir kardeşimizin yanındadır!

Depremzedelerimizi CHP'nin insafına terk etmedik, bundan sonra da etmeyiz!"