Bakan Kurum'dan İstanbul Finans Merkezi açıklaması: Londra ve New York ile rekabet edecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye ekonomisi için yeni bir çağ başlatacak İstanbul Finans Merkezimizin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz.

Burada her türlü finans toplantılarının yapılacağı, seminerlerin verileceği finans merkezine İstanbul’umuz kavuşmuş olacak. 100 bin kişiye hizmet veren finans sektörümüzde otoparklarımız bölgedeki sorunu çözecek.

Ümraniye, Kadıköy hattında bağlantı planladık orada finans merkezinin altında bir metro hattının inşası yürüyor. Altında 26 bin 500 araç kapasiteli bir otoparkımız var. Bölgemizin ihtiyaçlarını giderecek camisiyle, yeşil alanları ile okul alanları ile her türlü sosyal donatıyı içinde barındırıyor.

Tabi bu eserimizin tasarımda da bir yüzü Kapalıçarşı’ya, Topkapı Sarayı’na Batı’ya bakarken diğer yüzü Anadolu’muza Ulu Cami’mize kadim Anadolu Doğu’ya bakmaktadır. Ticaretin kalbi her detayı ince ince hesaplanmış bu detaylar üzerinden hesaplamalar yapılmış. Tarihimizin, geleneklerimiz ile bezenmiş finansımızın kalbi atacaktır.

14 Mayıs’ta aziz milletimizle eser siyaseti diyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızı, Cumhur İttifakımızı rekor oylarla destekleyecek 15 Mayıs sabahına uyanacağız. Bizi bekleyen depremzede kardeşlerimiz var. Mazlum coğrafyadaki kardeşlerimiz var. Dün 77’nci gününde 100 bin konutun temelini atan Türkiye. Bugün finansın merkezi için açılışını yapan, öğleden sonra yine Fikirtepe’de milyonlarca kardeşimizi ilgilendiren doğrudan 60 bin kardeşimize hak sahipliği sürecini yürüttüğümüz töreni yapıyoruz.

15 Mayıs’ta eser siyaseti yapmaya devam edeceğiz. Medeniyet birikimimizi aynı zamanda geleceğe taşıyarak finansal anlamda ülkemizin refahını artıracak olan eşsiz yatırımı Türkiye’ye kazandıran sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu eserimizin kazandırılmasında büyük emekleri olan Bakanlarımız, sayın Berat Albayrak’a, sayın Lütfi Elvan’a, Hazine ve Maliye Bakanımız Nebati’ye, İller Banka’mıza, Merkez Banka’mıza, Halk, Vakıf, Ziraat Bankalarımıza, burada çalışan gece gündüz durmaya mimarlarımıza, mühendislerimize çok teşekkür ediyorum. İstanbul’umuz finansın merkezi oluyor."