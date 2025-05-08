Bakan Kurum'dan İstanbul için kentsel dönüşüm mesajı: Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklamaları şu şekilde: “6 Şubat 2023’te tarihimizin en büyük felaketini yaşadık. Depremin ilk dakikaları itibarıyla devlet, millet el ele vererek tam bir dayanışma içerisinde yaralarımızı sardık. Toplamda 453 bin ev ve iş yerini inşallah yıl sonuna yetiştirmek için alın teri döküyoruz.

Riski bölgelerin en başında İstanbul’umuz gelmektedir. Şu anda 2025 yılı itibarıyla İstanbul’umuzda 8 milyon 70 bin ev ve iş yerimiz bulunuyor. Bunun 3 milyon 393 bini 2 bin yılı ve öncesinde. 2 bin yılında İstanbul’un tamamı riskli iken yapmış olduğumuz düzenlemeler, mevzuat değişiklikleri ve inşa çalışmalarıyla bugün İstanbul’umuzun yüzde 60’ı güvenli hale gelmiş durumdadır. Ancak halen acilen dönüşmesi gereken 600 bin konutun olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz.

2012 yılından bugüne tam 923 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. 10 binlerce mimar, mühendis, işçi kardeşimizle birlikte şehrimizin 39 ilçesinde konut ve iş yerimizi dönüştürüyoruz.

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Kredi ve hibe desteğini artırarak toplam destek miktarımızı 1.5 milyondan 1 milyon 875 bin TL’ye çıkardık. İstanbul’umuzda 62 bin konutumuz Yarısı Bizden kampanyası kapsamında dönüşüm sürecini yürütmektedir. 21 bin ev ve iş yerimiz bu kapsamda inşa faaliyetleri süratle devam etmektedir.

İSTANBUL DEPREMİNDE HASARLI BİNALAR: ‘YARISI BİZDEN’ KAMPANYASINA DAHİL EDECEĞİZ’

6.2’lik bir deprem yaşadık. Çok şükür herhangi bir yıkım olmasa da ilgili birimlerimizle, Bakanlıklarımız sahada milletimizle birlikte bu zor günleri birbirimize destek olarak üstesinden geldik. Hasar tespitlerini yapıp vatandaşlarımızın evlerine girmesine yardımcı olmaya çalıştık. 354 bin binanın bağımsız bölümün hasarsız 61 bin bağımsız bölümün ise az hasarlı olduğunu tespit etti.

Bu konutlarda iskan ettiğimiz vatandaşlarımızla görüşmelere başladılar talep etmeleri halinde Yarısı Bizden kampanyasına dahil edeceğiz.

'TÜM BELEDİYE BAŞKANLARIMIZI SÜRECE SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUZ'

Tüm belediye başkanlarımızı bu sürece sahip çıkmaya çağırıyoruz. Böylesine hayati bir meselede vatandaşımızın kaygılarını, bilgi kirliliği ile istismar etmeye çalışmak emin olun bu ülkeye bu şehrin insanlarına yapılabilecek en büyük kötülüktür.

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‘BAKANLIĞIMIN KAPILARI DA ARDINA KADAR AÇIK’

Ben milletimizin önünde söz veriyorum. İstanbul’un dönüşümü noktasında benimle görüşmek isterseniz 7 gün 24 saat telefonum da, Bakanlığımın kapıları da ardına kadar açıktır.

Biz depremi beklemeyeceğiz, beklenen İstanbul depremine özlenen İstanbul dönüşümü ile cevap vermek durumundayız.

‘MİLLETİMİZ BİZDEN BUNU BEKLİYOR’

Bir yandan bu manada kent meydanlarımızı, İstanbul’umuzun güzelliğine güzellik katan tarihi değerlerimizi ihya ederken diğer yandan da işte bu şehrin içinde kalmış, turizmin merkezi, istihdamın merkezi, nitelikli sanayi alanlarına dönüşmüş bir İstanbul’u inşa etmek durumundayız. Tüm afet bölgelerinde nasıl tek vücut olduysak burada da tek vücut olalım. İstanbul’umuzu dönüştürelim, milletimiz bizden bunu bekliyor.

‘İSTANBUL’UN DÖNÜŞÜMÜNE OMUZ ATALIM DİYORUM’

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Depremi önceliklendiren belediye bütçelerinin yatırım kısmında deprem dönüşümünü gerçekleştirdiği, bırakın hep birlikte konser de düzenlemeyelim, etkinlik de düzenlemeyelim ama bütün bütçemizi buraya harcayalım diyorum. İstanbul’un dönüşümüne omuz atalım diyorum.