Bakan Kurum'dan Ege Denizi'ndeki depremlere ilişkin açıklama: Türkiye'yi etkiler mi?

Milliyet'te yer alan habere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Burada fotoğraf çektirerek bölgeden ayılarak deprem bölgesindeki afetzede kardeşlerimizin derdine derman olamazsınız. Geleceksiniz alın teri dökeceksiniz, algı değil iş yapacaksınız.

Gelsinler 11 ilde yapılan binalara baksınlar, milleti bir dinlesinler. Hastanelere, yollara, köprülere, konutlara gidip bir baksınlar. Hadi tamam bir şey yapmıyorlar, bir ziyaret etsinler. Bunları gerçekten hayretle izliyoruz. Deprem sonrasında millete bedava konut yapacağız sözü verdiler. Bir konut yapıp vatandaşın yarasına merhem oldu mu? Olmadı.

‘201 BİN KONUTUN MAKETİNİ BİLE YAPAMAZLAR’

Yine hamaset siyaseti, kendi iç çekişmelerinden gündemi başka noktalara çekebilmek adına aynı siyasi anlayışı 25 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi yapıyor.

Şu anki genel başkan da aynı anlayışı devam ettiriyor. Gördüğümüz manzara bu. Ben eminim ki bizi eleştirenler bu kısa sürede 201 bin konutun emin olun maketini bile yapamazlar.

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EGE’DEKİ DEPREMLER TÜRKİYE’Yİ, ETKİLER Mİ?

Ege’de 7 günde 576 deprem meydana geldi. Santorini Adasının 6.5 km kuzeydoğusunda volkanın olduğu bölgede yoğunlaşıyor ve 2011-12 yıllarındaki gibi benzer bir sismik hareketlilikle birlikte bu bölgede depremleri yaşıyoruz. Muğla’da da yine vatandaşımız bu depremleri hissetti. Şimdi yeniden benzer bir hareketlilik başladı ve sarsıntılara sebep oluyor. AFAD bu süreci yakından takip ediyor. İzmir valiliğimizle koordineli bir şekilde yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü’müz kendi görev alanına giren volkanik patlama meydana gelirse rüzgarın hızı, hava etkisi gibi konuları takip ediyor.

‘BÖLGEDE TEDBİRLERİN TAMAMI ALINMIŞ DURUMDA’

Olası bir tsunami karşısında valiliklerimiz hazırlıklı bir şekilde süreci takip ediyorlar. Olası bir afete karşı ne yapılması gerekiyorsa bu tedbirlerin tamamı bölgede alınmış durumda.

‘2 YIL ÖDEMESİZ 18 YIL FAİZSİZ ÖDEME ŞEKLİNİ TÜM DEPREM BÖLGESİNE UYGULAYACAĞIZ’

Biz altyapıyı tamamen devletimizin karşılayacağı, yüzde 50’ye kadar indirim yapacağımız ve 2 yıl ödemesiz 18 yıl faizsiz bir ödeme şeklini tüm deprem bölgesine uygulayacağız."

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ÖZGÜR ÖZEL’İN ‘VERİLEN SÖZLER TUTULMAMIŞ’ SÖZÜ HAKKINDA

Deprem bölgesinde her yere iktidar muhalefet ayırt etmeden bütün ilçelere, köylere gidelim beraber bizle gezsinler. En azından bizim yanımızda yapılanları görürler, biten binaları görürler. Milletimizin mutluluğuna şahitlik ederler.

ÖZGÜR ÖZEL’E TEPKİ: DEPREM BÖLGESİNDE AÇILIŞINI YAPTIĞI BİR ESER VAR MI?

Aslında kendi belediye başkanlarına da sorsalar bu cevabı alacaklar Maalesef siyasi bir malzeme yapmak. Buradaki depremzedeyi istismar etmek adına yapılanların görmeyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu vicdansızlık, insafsızlık. Siyaseti git başka yerde yap. Burası deprem bölgesi burada acı üzerinden siyaset yapılmaz. Herkes çalışıyor, koşturuyor. Bugün deprem bölgesinde açılışını yaptığı bir eser var mı?