Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 30 bin köy evinin teslim edilmesi hedefleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Asrın Felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin yeniden ihya ve inşası için çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan şehir merkezlerine sağlam temeller üzerinde, sosyal donatılı yaşam alanları inşa edilirken diğer yandan da yıkıma uğrayan köylerde modern köy konutları yapılıyor.

BAKAN KURUM: DEVLETİMİZ DE HÜKÜMETİMİZ DE ÇOK GÜÇLÜ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Hatay’da inşa edilen ve vatandaşların yerleşmeye başladığı köy evlerinin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum mesajında şu ifadeleri kullandı: Devletimiz de hükümetimiz de çok güçlü. Bize güvenen hiçbir vatandaşımızı yarı yolda bırakmadık, bırakmayacağız. Hatay’ımıza bağlı köylerde, depremden etkilenen vatandaşlarımıza; tek katlı, yöresel mimariye uyumlu, depreme dayanıklı, modern konutlar teslim ediyoruz. Gözünüz aydın, haneniz şen olsun.”

60 BİN KÖY EVİNİN İHALESİ YAPILDI

Betonarme ve çelik karkastan yapılan köy evleri 100 ile 125 metrekare aralığında, 3+1 olarak inşa ediliyor. Depremin ardından 11 ilde bugüne kadar 4 bin 120 köy evi hak sahiplerine teslim edildi. 105 ilçede 48 bin 274 köy evinin inşası için çalışmalar devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, afetten etkilenen bölgelerde bugüne kadar yaklaşık 60 bin köy evinin ihalesinin yapıldığını belirterek, “Köy evlerimizin inşaatları çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Yıl sonuna kadar hedefimiz 30 bin kadar köy konutunu teslim etmek” dedi.

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“YENİ KÖYLER İNŞA EDİYORUZ”

Genel Müdür Oral, köy evleri projelerinde mahremiyete özen göstermek için balkon cephelerinin birbirine bakmaması gibi ayrıntılara da dikkat ettiklerini anlattı. Oral, konutlara ilişkin şu bilgileri paylaştı: Yeni köyler ve konutlar inşa ediyoruz. Bakanlığımızın geliştirdiği 6 farklı tipte köy evi mevcut. Hem yörenin coğrafi özelliklerine hem de talep durumlarına dikkat ederek uygun olan köy evi tipini seçiyoruz ve bunların inşasına başlıyoruz. Yaptığımız köy evlerinde kaliteye, mahremiyete özellikle önem gösteriyoruz. Köy konutlarımız depreme dayanıklı ve ısı yalıtımlı olarak inşa edilmektedir. Amacımız, en kısa sürede afetzede kardeşlerimizi huzurlu, mutlu ve güvenli yuvalarına kavuşturmak.

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HATAY’DA YIL SONUNA KADAR 5 BİN KÖY EVİ TESLİM EDİLECEK

Depremin en çok yıkıma neden olduğu illerden Hatay’da bu yılın sonuna kadar teslim edilen köy evi sayısı 5 bini bulacak. Kırıkhan ilçesi Saylak Mahallesi’nde de 76 köy evi tamamlandı. Depremzedeler yıkılan evlerinin yerine yapılan modern köy evlerine taşınmaya başladı.

KÖYÜN YÜZDE 70’İ YIKILMIŞTI

Mahalle muhtarı Ömer Şaday, depremde köylerindeki evlerin yüzde 70’inin yıkıldığına dikkat çekti. Muhtar Şaday, köyün yeniden inşa sürecini şöyle anlattı: Ekipler çalışmalarına hızla başladı. Bakanımız sözünde durdu, buraya köy evlerini yaptırdı. Bu kadar güzel olacağını beklemiyorduk. Evlerimiz villa şeklinde yapıldı. Yapımında 18-19 ton demir kullandılar. Evlerimiz şimdi kaya gibi sağlam yapıldı. Bu kadar güzelini kendi paramla yaptıramazdım. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimiz elini taşın altına koydu. Bizleri hızla konutlarımıza kavuşturdular.

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“7 DEĞİL 10 ŞİDDETİNE DE DAYANIR”

Necmettin Yüce Uğur ise afetin ardından şantiyelerin hızla kurulduğunu ifade ederek “Biz ‘depremzedelere TOKİ yapılacak’ diye bir söylenti duyduk. Dedik ki ‘ne zaman başlanacak da ne zaman bitecek?’ Bir baktık 2-3 ay sonra şantiye geldi kuruldu. Malzemeler geldi, inşaat başladı. Vatandaşlar şaşırdı. Anladık ki; devletimiz çok güçlü. Bu işin içinden de çıkacaklarını anladım. Bu evlere başlanalı 1 yıl oldu ve bu kadar kısa sürede evler oturulur hale geldi. Evlerin temelleri radye temellerle yapıldı. Çok demir kullanıldı. 7 değil 10 şiddetinde de bir deprem olsa evlere bir şey olmayacağını biliyorum. Sağlam, güvenilir konutlar inşa edildi” şeklinde konuştu.

“EVLER DÖRT DÖRTLÜK OLMUŞ”

Artık kendini güvende hissettiğini söyleyen depremzede Cemile Yüceuğur, “Evler yapılmaya başlandığında bu kadar hızlı biteceğini tahmin etmiyordum ama oldu. 2-3 sene sürer sandık hemen yetiştirdiler. Evler dört dörtlük olmuş. Allah yapandan, emeği geçenden razı olsun” dedi.

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