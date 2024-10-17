Bakan Kurum: Vatandaşlarımız müsterih olsun gereken adımları atacağız

Malatya’nın Kale ilçesinde dün saat 10.46’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem Elazığ başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre 3 binada kısmi çökme meydana geldi.

ELAZIĞ’DA 20 BİNADA AĞIR HASAR TESPİT EDİLDİ, BİN 211 İHBAR DEĞERLENDİRİLDİ

Bugün itibarıyla Malatya’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı 25 ekip, Elazığ’da ise 27 ekiple hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor. İki ilde bin 211 ihbar değerlendirildi.

Konuyla ilgili Bakanımızın X paylaşımını siz değerli basın mensuplarımızla paylaşıyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.