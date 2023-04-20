Bakan Kurum Sütlüce ve Örnektepe TOKİ evlerinin anahtarlarını teslim etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beyoğlu Sütlüce ve Örnektepe Mahallesi 398 Konut 20 Dükkân Anahtar Teslim, Millet Bahçesi Otopark ile Nikâh Salonu Temel Atma ve Ekolojik Mahalle Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları şöyle;

"Eser siyaseti için sizlerle bir aradayız. İstanbulumuzun daha huzurlu olması için dev bir adım daha atıyoruz. İstanbul'un nefes alacağı bir alan olacak burası. Öte yandan 398 yeni konutlarımızı da hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz bugün. Beyoğlu için 424 otoparklı nikah salonumuzun da temellerini bugün atacağız. 39 ilçemize olduğu gibi Beyoğlu'nda da örnek projeler üretmeye devam ediyoruz. İstanbul’umuzda bu aziz şehrin, dört bir yanında dönüşüm yapıyoruz. Sosyal konutlar yapıyoruz, millet bahçeleri yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu şehre 20 yıldır hizmet ediyoruz, çalışmalar yürütüyoruz."

BAYRAM MÜJDESİNİ PAYLAŞACAĞIZ

Yarın da Gaziosmanpaşa'da Sayın Cumhurbaşkanımızla bayram müjdesini paylaşacağız. Projelerimizi vatandaşlarımız ve belediyelerimizle hayata geçirmeye devam edeceğiz. 500 bin bir yakada 500 bini bir yakada yeni İstanbul'un temellerini atarken, Sayın Cumhurbaşkanımız yeni destek ve müjdeleri milletimizle paylaşacak.

Bir tarafta sosyal konutları ile modern üniversiteler inşa edenler var. Diğer tarafa baktığınızda milletin gönlüne boş vaatlerle girmeye çalışanlar var.

‘BİR TARAFTA 1500 GÜNDE 1500 KONUTU TESLİM ETMEYENLER VAR’

İstanbul özeline geldiğimizde İstanbul’umuzun 39 mahallesinde 695 bin konutu dönüştürmüş, sahada fiilen 93 bin konutu dönüştürenler var. Diğer tarafa baktığınızda 5 yılda 100 bin konut sözü verip 1500 günde 1500 konutu teslim etmeyenler var.

CHP, bundan 4 yıl önceki seçimlerde şöyle diyordu: Martın sonu bahar olacak diyordu. Ne hikmetse o marttan 4 yıl geçti. O baharı biz ne İstanbul’da, ne Ankara’da, ne İzmir’de göremedik.

'YALANCI BAHARI GÖRDÜK'

Aziz milletimiz bir türlü bu baharı göremedi. Ne gördük biliyor musunuz? Yalancı baharı gördük, yolda kalan otobüsleri gördük, bir türlü bitmeyen metro hatlarını gördük. Her şeyi gördük ama hizmet göremedik, eser göremedik, yatırım göremedik.

Kılıçdaroğlu diyor ki baharlar gelecek. Vaat ettiğiniz yalancı baharlardan ne hayır geldi ki bundan sonra gelecek diyoruz. Biz AK Parti olarak kararlıyız. Cennet vatanımızın 39 ilçesini 963 mahallesini ekibimizle gece gündüz çalışacağız. Bunların yalancı baharlarına asla terk etmeyeceğiz.

Diyorlar ki bedava konut vereceğiz. Verin elinizden tutan mı var. Pendik’te 1700 konutun temelini attık. Bugün Beyoğlu’ndayız, Okmeydanı’ndayız temellerimizi atıyoruz. Yarın Gaziosmanpaşa’dayız yeni temellerimizi atacağız, anahtarları teslim edeceğiz. Bayramda afetzede kardeşlerimizin yanındayız onlara söz verdiğimiz ilk evlerin anahtarlarını vereceğiz. Öyle boş vaatlerle olmuyor."