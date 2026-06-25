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Bakan Kurum, Londra'da Kral 3'üncü Charles'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı

25.06.2026 - 15:04Güncellenme Tarihi:
Bakan Kurum, Londra'da Kral 3'üncü Charles'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Londra'da İngiltere Kralı 3'üncü Charles'ın ev sahipliğinde düzenlenen Temiz Hava Koalisyonu Üst Düzey Resepsiyonu'na katıldı.

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Londra İklim Eylem Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin üçüncü gününde St. James Sarayı'nda İngiltere Kralı 3'üncü Charles'ın ev sahipliğinde, Temiz Hava Koalisyonu Üst Düzey Resepsiyonu gerçekleştirildi.

Bakan Kurum, resepsiyonda Türkiye'yi ve COP31 Başkanlığı'nı temsil etti. Resepsiyonda COP31 Başkanı Kurum'un yanı sıra İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Ed Miliband, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Barbados Başbakanı Mia Mottley birer konuşma yaptı. Bakan Kurum konuşmasında, Türkiye'nin COP31 hedeflerine ve eylem gündeminin önemli başlıklarına dikkat çekerek, katılımcıları Antalya'da düzenlenecek COP31 Zirvesi'ne davet etti.

Bakan Kurum, Londrada Kral 3üncü Charlesın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı

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'İKLİM KRİZİYLE MÜCADELEDE YOL HARİTAMIZI PAYLAŞTIK'

Bakan Kurum, resepsiyonda Kral 3'üncü Charles ile de bir araya geldi. Kurum, resepsiyona ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İngiltere Kralı 3'üncü Charles'ın ev sahipliğinde düzenlenen Temiz Hava Koalisyonu Üst Düzey Resepsiyonu'na katılarak; iklim kriziyle mücadelede COP31 Başkanlığımızın yol haritasını paylaştık” ifadelerini kullandı.

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