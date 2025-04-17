Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan köy evlerini sosyal medyadan paylaştı
17.04.2025 - 10:42Güncellenme Tarihi:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketinin ardından 11 ilde bir yandan şehir merkezlerinde yeni konutları inşa ederken, köylerde de köy evlerinin yapımını tamamlanıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 binden fazla köy evinin tamamlanıp teslim edildiği Kahramanmaraş’tan görüntüler paylaştı: Köy evlerimizi gören hayran kalıyor. Tek katlı, sağlam, konforlu, yöresel mimariyle uyumlu...