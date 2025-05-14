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Bakan Kurum: Akdeniz'deki deprem herhangi bir hasara neden olmadı

14.05.2025 - 07:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Bakan Kurum: Akdeniz'deki deprem herhangi bir hasara neden olmadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akdeniz'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin herhangi bir hasara neden olmadığını belirterek, saha çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Datça ilçesi, Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimizin yaptığı araştırmada ilk belirlemelere göre depremin herhangi bir hasara neden olmadığı tespit edilmiştir. Saha çalışmalarımız devam ediyor. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

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