Bakan Kurum Adıyaman'da konuştu: Depremin ikinci günü Cumhurbaşkanımız beni aradı 'Murat hazır ol' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklamaları şu şekilde: “Buraya gelen, günümüze teşrif eden buradaki tüm kardeşlerimizi öncelikle sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Elbette şehitlerimizin emanetine sahip çıkan, bugün burada bir ve beraber olan tüm kardeşlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Bugün liderimiz ellerini afetzede yavrularımızın ellerinden çekmeyen, daima deprem bölgesi için düşünen, dertlenen, bugün inşa edilen tüm eserlerin mimarı olan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan aramızda.

Depremin ikinci günüydü... Telefonum çaldı. Cumhurbaşkanımız arıyordu. Bana ömür boyu unutamayacağım şu sözü söylemiştir: “Murat, hazır ol. Bu yuvaları yeniden biz yapacağız. Bu şehirleri yeniden biz ayağa kaldıracağız. Bu milleti yeniden biz mutlu edeceğiz, hazır ol” dedi.

Biz bu şerefli vazifeyi aldık ve ekibimizle birlikte çok çalıştık. Bugün Adıyaman’ımızın tüm şehirlerimizin yeniden ayağa kalktığını gördükçe tüm gücünü milleti için seferber eden devletimizle gurur duruyoruz.

Haberin Devamı

'BİZİM BAŞKA BİR İSTEĞİMİZ YOKTUR'

Bugün biz de hep birlikte tıpkı bir karanfil gibi yeni bir başlangıcın simgesi olan yuvalarımızın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 ilimizden 11 ailemize yeni yuvalarının anahtarlarını teslim ediyoruz. Ben dilerim ki her yeni yuvamız anne hasreti çeken, evlatlarımıza mutluluk getirsin. Her yeni evimiz evlat acısı çeken annelerimizin kalbine bir nebze de olsun huzur versin. Her yeni yuvalarımız babalarımızın dizine derman olsun. Bizim başka bir isteğimiz yoktur.

‘BU YUVALAR BİZE EMANETTİR DEDİK’

Annelerimize hep şu sözü verdik: Siz şehitlerimizin bize emanetisiniz, siz nasıl bize emanetseniz hatıralarınızla dolu bu kentler de Anadolu karanfili gibi yeniden filizlenecek ve bu yuvalar da bize emanettir dedik.

‘BİZİM İÇİN ÇALIŞMANIN SONU YOKTUR’

Varsa yoksa milletimizin geleceği dedik. Her evi, her yuvayı kendi yuvamız bildik. Başını okşadığımız her depremzede yavruyu kendi yavrumuz bildik. Alnımızın terini bu toprakların çamuruna karıştırdık. Elimizin emeğini bu coğrafyanın yollarına döktük. Yüzbinlerce yeni yuva kurduk, yepyeni uydu kentler şehirler kurduk. Bizim için çalışmanın sonu yoktur.

Haberin Devamı

'YARIM MİLYON YUVAYI SÜRATLE YAPACAĞIZ'

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 453 bin konut... Dile kolay neredeyse yarım milyon yuvayı süratle yapacağız. Evine gitmeyen tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız.

Sizlere söz veriyoruz. Bizi okutan, büyüten, hizmetkar eden annelerin vefalı evlatları olmaya devam edeceğiz. Gecemizi üstümüze örtmeyeceğiz, gündüzü rahat geçirmeyeceğiz. 24 saati dar göreceğiz ve her iş nihayete erdiğinde buluşma yerimiz güçlü Türkiye, buluşma noktamız yeniden doğan Adıyaman olacak.

‘DİNLENMEDEN ÇALIŞACAĞIMIZ SÖZ VERİYORUM’

Birgün Adıyaman’da yeniden buluşacağız. Maraş’ta, Adana’da, Osmaniye’de, Antep’te yeniden kucaklaşacağız. Ben 182 bin işçi, emekçi, mimar ve mühendis kardeşimiz adına o güzel sabah için durmadan, dinlenmeden çalışacağımıza sizlerin huzurunda söz veriyorum.