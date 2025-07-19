Bakan Kurum: 300 bininci konutumuzun anahtarlarını da önümüzdeki ay teslim edeceğiz

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın felaketinin ardından inşa çalışmalarının sürdüğü Malatya’da konuştu. Bakan Kurum önümüzdeki ay 300 bininci konutun teslim töreninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Malatya’da düzenleneceğini açıkladı. Bakan Kurum, deprem konutlarının geri ödemelerinin diğer afetlerde olduğu gibi yüzde 50’e varan oranda indirim yapılıp 2 yıl geri ödemesiz ve 18 yıl faizsiz şekilde düzenleneceğini belirtti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in deprem bölgesiyle ilgili açıklamalarına da tepki gösteren Bakan Kurum, “Cumhuriyet Halk Partisi önce aynaya bakmalıdır. Ellerinde bir sürü belediye var. Yüzlerce konut yapacağız hatta hatta bedava vereceğiz dediler. Niye yapmadınız? Emin olun sadece baklava kutularından çıkan parayla bile onlarca konut yaparlar. Siz gidin ilk önce söz verip, paralarını alıp İzmir'de kooperatif kurup konut yapacağız diye kandırdığınız vatandaşımıza o konutların hesabını verin. Özgür Özel sana buradan ekmek çıkmaz. Çatlasan da patlasan da biz milletimize verdiğimiz sözleri nasıl yerine getirdiysek burada bu konutları yine yapacağız. Size rağmen yapacağız” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya programı kapsamında ilk olarak yeniden inşa çalışmaları devam eden Kuyumcular Çarşısı şantiyesinde basın açıklaması yaptı. Kentte bugüne kadar 36 bin ev ve işyerinin teslim edildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 80 bine tamamlanacağını ifade eden Bakan Kurum, Söğütlü Camii, Bakırcılar ve Kuyumcular çarşıları, Şire Pazarı ve Yüzüncü Yıl gibi diğer önemli merkezlerde inşa çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.

MALATYA VALİLİK BİNASI TAMAMLANDI

Valilik binasının inşasının tamamlandığını ve ağustos ayında hizmete gireceğini açıklayan Bakan Kurum, “Yeraltı çarşısı olarak bildiğimiz çarşının etrafını, buradaki çevre düzenlemesini de bir ay içerisinde şehrimize Malatya'ya yakışır bir şekilde inşa edip Malatya'mızın hizmetine sunacağız. Eskisinden daha güçlü bir Malatya'yı inşa etmiş olacağız” dedi.

300 BİNİNCİ KONUT TESLİMİ MALATYA’DA YAPILACAK

Bakan Kurum, 300 bininci konutun önümüzdeki ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle teslim edileceğini müjdeledi: Yuvasına kavuşmayacağı bir tek kardeşimizi bırakmayacağız dedik. Bir olacağız, birlik olacağız ve birlikte güçlü Türkiye olacağız dedik. Güçlü yarınlara ulaşacağız dedik ve verdiğimiz sözü asla ve asla yere düşürmedik. Bugün 250 bin yuvamızda milyonlarca kardeşimiz güven içerisinde yaşıyor. Açtığımız yine on binlerce dükkanımızda esnafımız helal ekmeğini kazanıyor. Şimdi yeni bir aşamaya daha geldik. İnşallah 300 bininci konutumuzun anahtarlarını da burada Malatya'mızda önümüzdeki ay Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, meydanını bitirmiş, burada ilk dükkanlarını çarşılarını teslim etmiş, Valiliği hizmet vermeye başlamış Malatya’da büyük bir coşkuyla Malatyalı kardeşlerimizle birlikte yapacağız. Ben şimdiden konutlarımızın işyerlerimizin Malatya'mızda hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

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“BU HIZLA YIL SONUNA KADAR HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ”

Bakan Kurum deprem bölgesindeki çalışmaların titizlikle yürütüldüğüne dikkat çekerek, “Çok kapsamlı üzerinde uzun uzun düşünülmüş, bilimi, çevreciliği, tarihi ve kültürümüzü koruma bilincini en yüksek noktaya koyan bir şehircilik stratejisiyle burada çalışıyoruz. Şu anda deprem bölgesinde saatte 23 günde 550 konut bitirilmektedir. Günde 550 konut. Ve bu hızla yıl sonuna kadar hedefimize ulaşacağız. 11 ilde 453 bin bağımsız bölümümüzü teslim etmiş olacağız. Çabamız aziz milletimizin yüzünü güldürmektir” diye konuştu.

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“ÖZEL’İN İFTİRALARI İŞÇİMİZE, MİMARIMIZA, MÜHENDİSİMİZE HAKSIZLIKTIR”

Bakan Kurum, konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in deprem bölgesine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi: Maalesef bu kadar emeği yapılan işi görmezden gelen bir muhalefetle de karşı karşıyayız. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel nihayet deprem bölgesini hatırlamış. Buraya gelmiş. Gerçi zahmet edip ne yapılan konutları ne işyerlerini ne teslim edilen köy evlerini gidip görmemiş. Burada herhangi bir vatandaşımızın sıkıntısına, problemine çare olmamış. Otobüsün üstünde yine boş vaatlerle vatandaşımıza konuşmuş, iftiralar atmış ve ayrılmıştır. Açıkçası Özgür Özel'in deprem bölgesine dair söylediği sözlere ve yalanlara artık hayret etmiyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve bize dönük ne iftiralar atıyor ama emin olun zerre kadar umursamıyoruz. Bizi üzen 11 ilin dağında taşında 3 bin 500 şantiyede gece gündüz çalışan, yeni evler, yeni iş yerleri bir saat bir dakika bile önce verilsin diye canını dişine takan 200 bini aşkın işçimize, mimarımıza, mühendisimize, arkadaşımıza yapılan haksızlıktır. Onların hakkının yenmesidir. Özel'in iftiraları onların emeğine karşı büyük bir saygısızlıktır. Depremzede kardeşlerimize saygısızlıktır.

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“CUMHURİYET HALK PARTİSİ ÖNCE AYNAYA BAKMALIDIR”

Muhalefet partisinin deprem bölgesinde verdiği hiçbir sözü tutmadığına, tek bir çivi dahi çakmadığına dikkat çeken Bakan Kurum şöyle devam etti: Söz verdiğin halde 11 ilde ilçede, beldede, köyde tek bir konut yapmayacaksın. Sonra da çıkıp utanmadan binlerce emekçinin, işçinin alın teriyle emeğiyle dalga geçeceksin. Cumhuriyet Halk Partisi önce aynaya bakmalıdır. Ellerinde bir sürü belediye var. İki yıldır aynı belediyeleri yönetiyorlar. Yüzlerce konut yapacağız hatta hatta bedava vereceğiz dediler. Depremzede kardeşlerimizin her türlü ihtiyacını hatırlayın, gidereceğiz dediler. Niye yapmadınız? Söz verdiğiniz halde buraya gelip boş vaatler sunacağınıza, burada depremzede kardeşlerimizin yarasına niye merhem olmadınız? Bırakın değerli arkadaşlar konut yapmayı, belediyenin en basit görevi değil mi? Çöp toplama. Çöp toplama görevini bile yapamayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Çöpü toplayamıyor. Belediyelerinizin bu anlamda yapması gereken asli işleri yapmadığını biz hep birlikte görüyor, şahitlik ediyoruz.

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“İZMİR’DE KANDIRDIĞINIZ VATANDAŞIMIZA O KONUTLARIN HESABINI VERİN”

“Sadece baklava kutularından çıkan parayla bile onlarca konut yaparlar” diyen Bakan Kurum, “Siz gidin ilk önce söz verip, paralarını alıp İzmir'de kooperatif kurup konut yapacağız diye kandırdığınız vatandaşımıza o konutların hesabını verin. Açıkça söylüyorum. Özgür Özel sana buradan ekmek çıkmaz. Çatlasan da patlasan da biz milletimize verdiğimiz sözleri daha önce Antalya'da, Muğla'da, İzmir'de, Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'da nasıl yerine getirdiysek burada da hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu konutları yine yapacağız. Size rağmen yapacağız. Sizin eleştirilerinize rağmen yapacağız. Hep birlikte milletimize olan sözlerimizi tutacağız. Ne söylediysek o sözün arkasında duracağız. Bugüne kadar verdiğimiz tüm sözlerimizi yerine getirdik. İnşallah yıl sonuna kadar da 11 ilde depremden etkilenen hak sahibi olan 453 bin vatandaşımızın konutları, iş yerleri teslim edilecek, nokta.

YÜZDE 50’YE VARAN İNDİRİM YAPILACAK

25 yılda tüm afetlerin ardından devletin yaraları hızla sardığına ve vatandaşları mağdur etmediğine dikkat çeken Bakan Kurum, deprem konutlarının geri ödemelerinin de bu anlayışla yapılacağını söyledi. Deprem bölgesinde geri ödemelerin diğer afetlerde olduğu gibi yüzde 50’e varan oranda indirim yapılıp 2 yıl geri ödemesiz ve 18 yıl faizsiz şekilde düzenleneceğini belirten Bakan Kurum, şöyle konuştu:

“DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZ AİDAT ÖDER GİBİ ÖDEME YAPACAK”

Bayraklı‘da rezerv alanlarda 6 bine yakın konutumuzu hızlı bir şekilde bitirdik. Aynı burada Malatya'da yaptığımız gibi. Bugün orada İzmirli kardeşlerimiz 1.620 lira taksit ödüyorlar. Sabit taksit, 18 yıl faizsiz bir şekilde ödüyorlar. Elazığ depreminden sonra Elazığ ve Malatya'da 3+1 konut sahipleri kardeşlerimiz şu anda 1.356 lira taksit ödüyorlar, 18 yıl sabit. Yani şu gün artık birçok sitenin aidatı bile bu bedelden yüksek. Devletimiz 25 yıldır afetzedeye ne söz verdiyse yapmış. Bu depremde de altyapı imalatlarını devletimiz karşılayacak. Arsa bedellerini yine devletimiz karşılayacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla inşallah yüzde 50’ye kadar diğer afetlerde olduğu gibi indirimlerimizi yapacağız. 2 yıl ödemezsiz, 18 yıl faizsiz bir şekilde depremzede kardeşlerimiz aidat öder gibi konutların bedellerinin yüzde 40’ını, 50’sinin ödemesini yapacak. Milletimiz müsterih olsun. Biz milletimizin istemediği hiçbir işi bugüne kadar değerli arkadaşlar yapmadık. Bundan sonra da yaptırmayacağız.