Bakan Kurum 100 bininci deprem konutuna misafir oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bugüne kadar teslim edilen konut/iş yeri sayısı 101 bin 254’e ulaştı. Kırıkhan’da yaşayan 3 çocuklu Selim-Hatice Damlı çifti, kura çekiminde 100 bininci konutun hak sahibi oldu. TOKİ’nin inşa ettiği eve misafir olan Bakan Kurum, aileye yeni yuvalarının hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdiğini belirten Bakan Kurum, aileyle sohbet edip taleplerini dinledi. Kırıkhan’da sanayide tamirci olarak çalışan Selim Damlı oturdukları yeni konutlarından çok memnun olduklarını söyledi. Damlı, “Burada ilk oturan ailelerden biri biziz. Çok memnunuz. Böyle güzel bir evde oturacağımızı hayal bile edemezdik” dedi.

Ziyaretin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, "Her buluşmamız ailemizden birini ziyaret etmek gibi… Bu kez de deprem bölgesinde yüz bininci konutumuzun sahibi Damlı ailesinin misafiri olduk. Huzurla otursunlar, haneleri şen olsun." ifadelerini kullandı.